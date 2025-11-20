Atlixco instalará nuevo módulo de seguridad en la zona norte de la ciudad

Atlixco. La alcalde Ariadna Ayala anunció la creación de un nuevo módulo de seguridad que se instalará en la zona norte de la mancha urbana. Esto con el objetivo de reforzar la presencia policiaca y la atención ciudadana en uno de los accesos más transitados del municipio.

De acuerdo con la funcionaria el módulo estará ubicado en la entrada de la carretera federal Puebla–Atlixco, a la altura de los fraccionamientos Homex y Valle Real, área que en los últimos años ha registrado un notable crecimiento poblacional y vehicular convirtiéndose en un punto estratégico para la vigilancia y la prevención del delito.

Ayala destacó que esta infraestructura permitirá fortalecer la seguridad de las familias atliscenses, además de ofrecer protección y acompañamiento a quienes transitan por este corredor que conecta a Atlixco con la capital del estado.

De paso agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta a quien atribuyó el apoyo para consolidar este proyecto que, aseguró, abonará al objetivo de seguir cuidando de la ciudadanía.

Características del nuevo módulo de seguridad

El inmueble contará con:

Elementos de seguridad de manera permanente

Dormitorios para personal operativo

Sanitarios y regaderas

Asistencia turística para visitantes

Tienda de la marca 5 de Mayo

Según expertos en municipios turísticos como Atlixco la instalación de módulos de seguridad en accesos principales forma parte de una estrategia estatal para reforzar la presencia policiaca en zonas de alta movilidad, especialmente durante temporadas vacacionales o fines de semana de alta afluencia.

Y también este tipo de módulos también funciona como punto de respuesta rápida ante emergencias, reduciendo tiempos de atención en áreas alejadas del centro.

