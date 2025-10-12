Han sido atendidos casi 120 reportes de daños por lluvias, en lo que va de la temporada: CEPC; el saldo es blanco, hasta ahora, afirma

Hasta el momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha recibido alrededor de 120 reportes de afectación por lluvias, sin necesidad de reubicar a personas, por lo que el saldo es “blanco”, pero hay casi 26 albergues disponibles en caso de requerirse, informó el titular de este organismo, Juvencio Nieto Galicia.

Señaló que en lo que va de esta temporada de precipitaciones pluviales se han suscitado diversos fenómenos “con bastante intensidad”, pues no solamente se trata de la presencia de lluvias sino también de granizadas y vientos intensos.

Ello ha provocado caída de árboles y postes, por lo que la CEPC ha intervenido para atender los reportes de la población. “Afortunadamente todo ha sido con saldo blanco, hemos acudido de manera inmediata”, afirmó.

Anotó que la intensidad de las lluvias exige una mayor presencia de Protección Civil tanto en los municipios como en la capital del estado y la indicación es la de estar pendientes del llamado de la ciudadanía tlaxcalteca.

Hasta el pasado 7 de este mes de octubre, han sido atendidas cerca de 120 llamadas de emergencia referentes a caída de ramas, de árboles y de postes; algunas inundaciones y afectaciones diversas en lugares como Ixtacuixtla, El Carmen Tequexquitla, Santa Ana Chiautempan, Apizaco y Tlaxcala capital, entre otros.

“Sin embargo, se han atendido todos, hemos hecho trabajo conjunto con autoridades municipales y también nos han ayudado Bomberos, que siempre están participando, (la Secretaría de) Seguridad Ciudadana, Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y Guardia Nacional”, citó.

Afirmó que hasta el momento no ha sido necesaria la reubicación de familias que han sido perjudicadas por las precipitaciones pluviales, las cuales han provocado averías en sus viviendas porque tienen techos de láminas u otro material poco resistente al agua.

“La instrucción de nuestra gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha sido apoyarlas, se les ha dotado de apoyo para poder atender a las familias, a fin de que no tengan esta necesidad o carencia derivado de las lluvias”.

El coordinador sostuvo que actualmente se cuenta con 23 inmuebles que pueden operar como albergues en 19 municipios del estado, en caso de ser necesario brindar refugio a población afectada, pero dijo que la cifra se va a incrementar a 26.

“Obviamente, tenemos ya el esquema de activación en caso de alguna situación, como lo vimos en meses pasados, en semanas pasadas, cuando activamos el de Nanacamilpa por la situación de fuga de gas”, comentó.

Recalcó que el esquema de coordinación con Sedena, Guardia Nacional y con autoridades municipales, se ha establecido “precisamente para atender en caso de alguna emergencia”.

El funcionario respondió que hasta el pasado martes la CEPC no había recibido ningún reporte del presunto fallecimiento de una persona a causa de la caída de un árbol, pues “todos los casos que hemos atendido han sido saldo blanco y oficialmente así está, hasta el momento”.

Recordó que aún no se puede precisar una fecha de conclusión de la temporada de lluvias, pues la “naturaleza ha cambiado mucho, anteriormente era muy famoso “el cordonazo de San Francisco”, que era una lluvia muy fuerte, y este año no lo tuvimos el 4 de este octubre”.

Añadió que se espera que para finales del presente mes y los primeros días de noviembre próximo, haya una reducción, por lo que llamó a la población a mantenerse pendiente, a “no bajar la guardia” y seguir atenta a cualquier instrucción o aviso a través de las redes sociales de la Coordinación Estatal de Protección Civil o del gobierno del estado.

“Si viven cerca de algún arroyo, de algún canal, de alguna barranca, que nos avisen si ven algún desplazamiento de tierra o ven algo anormal, por favor que nos llamen al 911 para poder acudir de inmediato”, subrayó.

