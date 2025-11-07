Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasEstado

Arranca la sucesión en el Sindicato de Burócratas de Puebla; hoy eligen Comité Electoral

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados inicia este viernes el proceso para elegir a su nuevo líder. 
Yadira Llaven Anzures

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) inicia este viernes el proceso para elegir a su nuevo líder. 

En una Asamblea Extraordinaria programada para esta tarde, se votará por los integrantes del Comité Electoral, el órgano que regirá los comicios internos de diciembre.

​Esta jornada es crucial porque el actual secretario general, Jhovani Oliver Gallo, buscará asegurar que el Comité Electoral este conformado por personas leales a su grupo, facilitando así la elección de su sucesor favorito, a pesar de las críticas por la opacidad en el manejo de las cuotas sindicales y el padrón de afiliados durante su gestión.

​La elección del nuevo titular del STSPEPYOD, que asumirá para el periodo 2025-2028, se efectuará en la segunda quincena de diciembre. 

Ya se han conformado al menos una docena de planillas para disputar el liderazgo del Sindicato de Burócratas.

Los aspirantes y las alianzas

​La contienda se centra en varias figuras principales que buscan sustituir a Oliver Gallo, apadrinado por funcionarios estatales.

Jhovani Oliver buscará dejar a toda costa a Emmanuel de Jesús Rodríguez González, quien ha fungido como su particular y comisionado administrativo por alrededor de 12 años.

 

Este personaje supuestamente también cuenta con el apoyo del subsecretario de Prevención de Delitos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramos Montaño.

En la oposición, destaca Martha Rodríguez Salinas, del Movimiento por la Democracia, quien ya le disputó la dirigencia a Oliver Gallo en 2021.

Además, también buscan la dirigencia sindical Cecilia Marcos Lozada, actual secretaria de Acción Femenil, quien se dice es apoyada por la secretaria de Bienestar del estado, Laura Artemisa García Chávez.

Otra contendiente importante es la ex secretaria general Virginia Meza Cruz. Sin embargo, su participación enfrenta una polémica legal, ya que una prohibición interna de los estatutos sobre la reelección podría ser contraria a las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2019, que promueven la democracia sindical.

​Una aspirante más, es la planilla encabezada por Brenda Velázquez Batana, del Poder Judicial, quien tendría el respaldo del ex líder sindical Héctor Posadas Manzano.

​La asamblea de este viernes marca el primer pulso de fuerza para determinar si el grupo de Oliver Gallo logra afianzar el control del proceso o si las planillas opositoras consiguen conformar un Comité Electoral neutral para una contienda más abierta en diciembre.

Temas

Más noticias

Internacional

EU asegura que Irán planeó asesinar a embajadora de Israel en México

La Jornada -
Washington. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán conspiró para asesinar a la embajadora de Israel en México a partir de finales...
Nacional

“No nos vamos a ir de Michoacán”: Sheinbaum; el domingo darán los ejes del Plan por la Paz

La Jornada -
Ciudad de México. “No nos vamos a ir de Michoacán”,  tenemos que hacer “todo lo que está en nuestras manos para que ningún joven...

Últimas

Últimas

Relacionadas

IEE aprueba presupuesto de 587 mdp para el próximo año; 89.90 serán para inicio del proceso electoral 2026-2027

Efraín Núñez -
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó este miércoles el proyecto de presupuesto de egresos para 2026 por un monto 587.72...

Señales claras de que Laura Artemisa García es el “plan A” de la 4T para la alcaldía de Puebla

Fermín Alejandro García -
La forma y el fondo con que se realizó la apertura de la casa de gestión de la legisladora Laura Artemisa García Chávez manda...

¿Y los 20 millones de cuotas? Es el reclamo que crece contra el líder del sindicato de los burócratas

Fermín Alejandro García -
Un malestar creciente entre los trabajadores de los poderes públicos de Puebla se traduce en una sola pregunta: ¿Dónde quedaron los 20 millones de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025