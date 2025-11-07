Arranca la sucesión en el Sindicato de Burócratas de Puebla; hoy eligen Comité Electoral

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) inicia este viernes el proceso para elegir a su nuevo líder.

En una Asamblea Extraordinaria programada para esta tarde, se votará por los integrantes del Comité Electoral, el órgano que regirá los comicios internos de diciembre.

​Esta jornada es crucial porque el actual secretario general, Jhovani Oliver Gallo, buscará asegurar que el Comité Electoral este conformado por personas leales a su grupo, facilitando así la elección de su sucesor favorito, a pesar de las críticas por la opacidad en el manejo de las cuotas sindicales y el padrón de afiliados durante su gestión.

​La elección del nuevo titular del STSPEPYOD, que asumirá para el periodo 2025-2028, se efectuará en la segunda quincena de diciembre.

Ya se han conformado al menos una docena de planillas para disputar el liderazgo del Sindicato de Burócratas.

​ Los aspirantes y las alianzas

​La contienda se centra en varias figuras principales que buscan sustituir a Oliver Gallo, apadrinado por funcionarios estatales.

Jhovani Oliver buscará dejar a toda costa a Emmanuel de Jesús Rodríguez González, quien ha fungido como su particular y comisionado administrativo por alrededor de 12 años.

Este personaje supuestamente también cuenta con el apoyo del subsecretario de Prevención de Delitos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramos Montaño.

En la oposición, destaca Martha Rodríguez Salinas, del Movimiento por la Democracia, quien ya le disputó la dirigencia a Oliver Gallo en 2021.

Además, también buscan la dirigencia sindical Cecilia Marcos Lozada, actual secretaria de Acción Femenil, quien se dice es apoyada por la secretaria de Bienestar del estado, Laura Artemisa García Chávez.

Otra contendiente importante es la ex secretaria general Virginia Meza Cruz. Sin embargo, su participación enfrenta una polémica legal, ya que una prohibición interna de los estatutos sobre la reelección podría ser contraria a las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2019, que promueven la democracia sindical.

​Una aspirante más, es la planilla encabezada por Brenda Velázquez Batana, del Poder Judicial, quien tendría el respaldo del ex líder sindical Héctor Posadas Manzano.

​La asamblea de este viernes marca el primer pulso de fuerza para determinar si el grupo de Oliver Gallo logra afianzar el control del proceso o si las planillas opositoras consiguen conformar un Comité Electoral neutral para una contienda más abierta en diciembre.