Viernes, octubre 17, 2025
Armenta presenta balance ante Sheinbaum: 18 decesos, 5 desaparecidos y 13 comunidades incomunicadas

Alejandro Armenta reportó a Claudia Sheinbaum Pardo, un avance significativo en la restauración de la conectividad en el estado.
Yadira Llaven Anzures

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se enlazó este viernes a la “Mañanera del pueblo” para reportar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un avance significativo en la restauración de la conectividad en el estado, al informar que el número de comunidades incomunicadas por las lluvias se ha reducido de 77 a solo 13 localidades aisladas. 

Además, destacó que, a pesar del dolor por las 18 personas fallecidas y las cinco aún no localizadas, el esfuerzo coordinado de las autoridades ha logrado que todas las cabeceras de los 23 municipios afectados cuenten ya con comunicación terrestre.

Armenta Mier agradeció el apoyo del Gobierno Federal, resaltando la respuesta inmediata de las fuerzas armadas, de las dependencias de Salud y Bienestar.

Destacó que las brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Guardia Nacional han sido cruciales, realizando puentes aéreos en comunidades que quedaron totalmente aisladas. Además de la entrega de víveres, dijo que estas fuerzas de seguridad han participado en labores de rescate de personas.

El mandatario destacó la presencia constante de secretarios y funcionarios de alto nivel, incluyendo los titulares de Educación Pública (SEP), el IMSS, Bienestar y Salud, quienes han estado recorriendo las zonas siniestradas. 

Mencionó que el doctor David Kershenobich, Mario Delgado y Leticia Ramírez están trabajando de cerca en la entidad poblana.

También se reportó el restablecimiento paulatino de los servicios de energía eléctrica gracias a la labor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con un restablecimiento de la electricidad en un 90 por ciento.

 

Al final de su intervención reafirmó el compromiso de continuar con las labores de limpieza y recuperación de los caminos, buscando la restauración completa de las casas y la infraestructura dañada.

Dijo que esta mañana se trasladará con su equipo al municipio de Tlacuilotepec.

Internacional

Si Hamas continua derramando sangre, “entraremos y los mataremos”: Trump

La Jornada -
Ap Washington. El presidente Donald Trump advirtió este jueves a Hamas que “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si persiste el derramamiento de...
Internacional

Adiós al ‘Spaceman’: muere Ace Frehley, ícono eterno de Kiss; se encontraba con soporte vital

La Jornada -
Washington. Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador del grupo de rock Kiss, murió hoy a los 74 años, según declaró su familia en un...

Suministro eléctrico en Puebla al 90%; 2 mil 679 usuarios siguen sin luz: CFE

Yadira Llaven Anzures -
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado un avance del 90 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico en Puebla, luego de...

Javier Aquino es el nuevo delegado de la SICT en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este jueves la incorporación de Javier Aquino Limón al gobierno federal como el nuevo delegado en Puebla de...
00:00:43

Laura Artemisa García es la nueva secretaria de Bienestar de Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El Gobierno del Estado de Puebla anunció de manera oficial este jueves que la diputada Laura Artemisa García asumirá la titularidad de la Secretaría...

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

