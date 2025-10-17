Armenta presenta balance ante Sheinbaum: 18 decesos, 5 desaparecidos y 13 comunidades incomunicadas

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se enlazó este viernes a la “Mañanera del pueblo” para reportar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un avance significativo en la restauración de la conectividad en el estado, al informar que el número de comunidades incomunicadas por las lluvias se ha reducido de 77 a solo 13 localidades aisladas.

Además, destacó que, a pesar del dolor por las 18 personas fallecidas y las cinco aún no localizadas, el esfuerzo coordinado de las autoridades ha logrado que todas las cabeceras de los 23 municipios afectados cuenten ya con comunicación terrestre.

Armenta Mier agradeció el apoyo del Gobierno Federal, resaltando la respuesta inmediata de las fuerzas armadas, de las dependencias de Salud y Bienestar.

Destacó que las brigadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Guardia Nacional han sido cruciales, realizando puentes aéreos en comunidades que quedaron totalmente aisladas. Además de la entrega de víveres, dijo que estas fuerzas de seguridad han participado en labores de rescate de personas.

El mandatario destacó la presencia constante de secretarios y funcionarios de alto nivel, incluyendo los titulares de Educación Pública (SEP), el IMSS, Bienestar y Salud, quienes han estado recorriendo las zonas siniestradas.

Mencionó que el doctor David Kershenobich, Mario Delgado y Leticia Ramírez están trabajando de cerca en la entidad poblana.

También se reportó el restablecimiento paulatino de los servicios de energía eléctrica gracias a la labor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con un restablecimiento de la electricidad en un 90 por ciento.

Al final de su intervención reafirmó el compromiso de continuar con las labores de limpieza y recuperación de los caminos, buscando la restauración completa de las casas y la infraestructura dañada.

Dijo que esta mañana se trasladará con su equipo al municipio de Tlacuilotepec.