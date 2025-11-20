Armenta niega construcción de viviendas en terrenos escolares de comunidad indígena de Tepatlaxco

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, negó rotundamente acusaciones de que su administración y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) estén llevando a cabo la construcción de viviendas en terrenos pertenecientes a instituciones educativas indígenas en el municipio de Tepatlaxco de Hidalgo.

“No, hay ningún caso, siempre cuando se hace un proyecto de vivienda se busca conciliar. Ni Conavi ni Infonavit construyen, edifican, donde hay algún tipo de problemas en las viviendas”, declaró, al término del desfile cívico-militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

El mandatario respondió así a la protesta y bloqueo intermitente realizado este miércoles por padres de familia, docentes y directivos de cuatro planteles que denunciaron la presunta cesión irregular de tres hectáreas de suelo escolar al gobierno estatal para proyectos habitacionales.

En entrevista, Armenta Mier fue categórico al asegurar que el gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla no realiza obras de vivienda en sitios con problemas de legalidad o posesión.

El morenista enfatizó que, para cualquier proyecto de construcción de vivienda social, primero tiene que comunicarse a la población.

“Tiene que estar totalmente salvaguardado, liberado los terrenos”, recalcó, luego de señalar que “ninguna vivienda en el gobierno de la 4T se construye donde hay problemas de posesión, es decir, o de irregularidad”.

En este caso particular, expuso que la situación es una “gestión municipal” y pidió a los medios dirigirse al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, para obtener más detalles sobre el tema.

Este miércoles, padres y madres de familia, docentes y directivos de cuatro planteles educativos en Tepatlaxco de Hidalgo bloquearon de manera intermitente la carretera federal Amozoc-Acajete, en protesta por la presunta entrega de las tierras a la Federación para la construcción de viviendas populares.

La movilización en Tepatlaxco involucró a la comunidad educativa de la Primaria Bilingüe “José María Calderón y Tapia”, el Bachillerato “Calmécac”, la Primaria “Diego Rivera” y el Preescolar “Aprendizaje Inicial”.

Los manifestantes alegaron que el presidente municipal, Julio González Bonilla, habría cedido tres hectáreas de terrenos al gobierno sin consulta previa, a pesar de que la superficie había sido adquirida por la comunidad para la expansión futura de las escuelas.

La protesta se detonó ante el presunto ingreso de maquinaria pesada para iniciar trabajos preliminares de desarrollo de viviendas del Conavi.

