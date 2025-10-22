Miércoles, octubre 22, 2025
Anuncian próxima creación del Consejo Estatal de Archivos; buscará mejorar la conservación de documentos

Mayra Vázquez., titular del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET)
Guadalupe de La Luz Degante

A efecto de mejorar la organización, conservación y acceso a documentación y para fortalecer la profesionalización y el cumplimiento a la ley en la materia, será creado el Consejo Estatal de Archivos, anunció la titular del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET), Mayra Vázquez.

En su participación en el Diálogo Circular con medios de comunicación, refirió que este organismo ha organizado diversas actividades.

Señaló que el Consejo Estatal de Archivos es un tema importante en este gobierno, pues representa para Tlaxcala “un momento histórico” y el compromiso en transparencia, legalidad y preservación de la memoria documental, por lo que será constituido en los próximos días.

Este organismo permitirá coordinar esfuerzos entre los municipios y las instituciones del estado, para mejorar la organización, conservación y acceso a los archivos; también fortalecerá la profesionalización y el cumplimiento a la ley en la materia, enfatizó.

Estará integrado por seis municipios, entre ellos, Tlaxcala capital, Chiautempan y Contla de Juan Cuamatzi; así como por representantes del Poder Judicial y del Legislativo; de la Secretaría de Gobierno (Segob) y del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Por otra parte, informó que del 22 al 23 del presente mes también se llevan a cabo jornadas de capacitación a sujetos obligados en la Sala de Cine Miguel N. Lira, sobre el tema de archivos, “con la finalidad de dar las herramientas necesarias” para que puedan profesionalizarse.

Comentó que esta labor se realiza de manera conjunta con el Archivo General de la Nación (AGN), por lo que por parte de esta institución participan dos ponentes.

Asimismo, comentó que este 24 de octubre se llevará a cabo la inauguración de la exposición de documentos históricos del fondo criminal y judicial, denominada “Hechicería y Leyendas en Tlaxcala. ¿Y tú crees?”, a propósito del Día de Muertos.

Mencionó que en el acervo de este Archivo hay dos expedientes judiciales con carácter de criminal del siglo XVIII, de 1701 a 1810, los cuales hacen referencia a hechiceros varones que eran encarcelados cuando eran descubiertos.

Mientras que las mujeres hechiceras, que eran en menor número comparativamente con los hombres, eran puestas en resguardo de algún familiar cercano, pero también podían ser llevadas a prisión por realizar esta práctica.

Anotó que el exponer documentos originales con valor no deben estar solamente resguardados sino que deben darse a conocer a la población en general.

Añadió que las personas podrán conocer un libro perteneciente al Excovento del municipio de Tepeyanco, el cual data del año 1600, de ahí la relevancia que tiene.

Asimismo, el AGHET ha sumado esfuerzos con el municipio de San Pablo Apetatitlán, donde se realizará un Festival Viviente de Leyendas Ancestrales, entre Rutas y Altares, con representación actoral, indicó en esta intervención que tuvo en el Diálogo Circular, efectuado en la Coordinación de Comunicación Social (CCOM) del gobierno del estado.

