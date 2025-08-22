Viernes, agosto 22, 2025
Anuncia el gobierno del estado la reactivación del tren Puebla-Atlixco, estará listo en diciembre

El Gobierno de Puebla ha lanzado la licitación para reactivar el tren turístico Puebla-Cholula que conectará siete municipios de la región.
Yadira Llaven Anzures

El Gobierno del Estado de Puebla ha lanzado la licitación para reactivar el tren turístico Puebla-Cholula que conectará siete municipios de la región, desde la capital hasta Atlixco. 

De acuerdo con la convocatoria SPFA-SROP-LPE-2025-011, se solicita que la proveedora pueda elaborar los estudios de prefactibilidad financiera, estructuración y aspectos técnicos del proyecto.

​La obra, cuyo costo mínimo contable se estima en 18.8 millones de pesos, deberá ejecutarse en un plazo de 90 días naturales. 

Por lo tanto, se espera que los trabajos comiencen el 3 de septiembre y concluyan el 1 de diciembre, antes de que finalice el año.

​El recorrido del tren pasará por los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula y Atlixco.

​Las empresas interesadas tienen hasta el 26 de agosto para adquirir las bases de la licitación por 5 mil 45 pesos. La presentación de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo este 29 de agosto.

​Será la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) quien de a conocer el fallo, con el fin de firmar el contrato el 2 de septiembre.

 

​En julio, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que los estudios de factibilidad para este proyecto ya tenían un avance del 10 por ciento.

Desmantelan tren por oneroso y falta de rentabilidad

Inaugurado el 23 de enero de 2017 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Rafael Moreno Valle, el tren buscaba conectar la ciudad de Puebla con la zona arqueológica de Cholula. Sin embargo, su construcción requirió una inversión de mil 113 millones de pesos, superando la cifra inicial de 800 millones de pesos.

El servicio, que generó constantes pérdidas económicas, fue suspendido el 31 de diciembre de 2021 por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. A pesar de los esfuerzos, el tren nunca logró ser rentable.

​Finalmente, en agosto de 2023 se inició el desmantelamiento de las vías y la venta de los vagones al gobierno federal. 

La venta, que generó 198 millones de pesos para el estado de Puebla, marcó el fin de este controvertido proyecto. Los vagones ahora formarán parte del Tren Interoceánico, en el Sur de México.

