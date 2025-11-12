Miércoles, noviembre 12, 2025
Alumnos del ITT exigen resolución al conflicto, y rechazan clases virtuales

Estudiantes del ITT, en paro desde hace casi un mes, emprendieron una manifestación en protesta porque la institución anunció que mañana iniciará clases en línea.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), en paro desde hace casi un mes, emprendieron hoy una manifestación que incluyó la toma por escasos minutos de las avenidas Independencia y Reforma,  esto en protesta porque la institución anunció que a partir de mañana iniciará clases en línea, lo que rechazaron tajantemente al tiempo de mantener la exigencia de que el director, Sergio Villafuerte Palavicini sea destituido. 

Los paristas iniciaron su movilización este día en el parque Ecológico dirigiéndose al centro de la ciudad donde impidieron el paso de vehículos por espacio de 10 minutos para luego retomar su marcha hacia el Edificio Morelos del ayuntamiento; señalaron que ha habido total indiferencia por parte de las autoridades municipales hacia el conflicto,  pese a que el ITT se encuentra dentro del municipio y es una de las instituciones de mayor importancia y renombre en Tehuacán. 

Puedes consultar: ITT anuncia clases virtuales, pese a que sigue el paro estudiantil

El anuncio de las clases virtuales se hizo ayer en la página oficial del ITT, señalando que fue una decisión con miras a atenuar las afectaciones generadas por el paro estudiantil que ha impactado tanto en el aspecto académico como en el administrativo, enumerando entre otros datos el retraso en el cumplimiento de los programas de estudio, la suspensión de tutorías, residencias profesionales y servicios de titulación.

Por su parte, los estudiantes en paro declararon que el anuncio de clases virtuales se hizo sin consultar a los alumnos y aun cuando aún no se alcanzan acuerdos ni se ha dado el segundo diálogo con la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGITT) que prometió un segundo encuentro para esta semana, pero aún los paristas no saben si realmente se llevará a cabo.

Leer más: No se logran acuerdos en primer diálogo entre estudiantes paristas del ITT y autoridades educativas federales

00:02:29

00:02:29

00:10:58

