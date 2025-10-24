Viernes, octubre 24, 2025
Alivio a damnificados: Gobierno de Puebla otorga beneficios fiscales a 20 municipios afectados

El Gobierno del Estado anunció la implementación de un acuerdo que otorga beneficios fiscales a los municipios damnificados por lluvias.
Yadira Llaven Anzures

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, anunció la implementación de un Acuerdo que otorga diversos beneficios fiscales a los ciudadanos y empresas en 20 municipios que sufrieron afectaciones graves por los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos ocurridos entre el 7 y el 11 de octubre de 2025.

​El Acuerdo, publicado en el Periódico Oficial del Estado, busca mitigar los efectos negativos de las lluvias que causaron estragos en la Sierra Norte, aliviando la carga financiera de los damnificados.

​Los beneficios fiscales se aplicarán a los contribuyentes con domicilio, establecimiento o actividad económica en los siguientes 20 municipios, que fueron incluidos en la Declaratoria de Emergencia Federal:

​Chignautla, Francisco Z. Mena, Honey, Huauchinango, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtacamaxtitlán, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zihuateutla y Cuetzalan del Progreso.

Beneficios fiscales y exenciones de pago

​El Acuerdo establece la condonación total (100%) del pago de los derechos establecidos en los artículos 26, fracción V, inciso d), y 34, fracción III, inciso d) de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025.

Esto se traduce en la exención de pago para los siguientes trámites y servicios prestados por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y el Instituto Registral y Catastral del Estado.

La condonación del 100 por ciento de ciertos derechos vehiculares y registrales. Específicamente, se exime el pago por la expedición o reposición de la tarjeta de circulación y el trámite de baja de placas para vehículos de servicio particular. 

 

En cuanto a servicios del Instituto Registral y Catastral, se condonan las tarifas por la consulta de antecedentes registrales, la búsqueda de antecedentes históricos (por cada oficina registral y periodo de cinco años), y la expedición de copias certificadas de documentos archivados.

Además, la Secretaría de Gobernación, a través del Registro del Estado Civil de las Personas, deberá facilitar la búsqueda de actas o antecedentes registrales en el Archivo de los Juzgados o en la Dirección General del Registro del Estado Civil.

​El Acuerdo entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (es decir, el 25 de octubre) y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.

​Las autoridades competentes deberán tomar las medidas necesarias para simplificar y agilizar los trámites mencionados durante este periodo.

