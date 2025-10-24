Alivio a damnificados: Gobierno de Puebla otorga beneficios fiscales a 20 municipios afectados

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, anunció la implementación de un Acuerdo que otorga diversos beneficios fiscales a los ciudadanos y empresas en 20 municipios que sufrieron afectaciones graves por los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos ocurridos entre el 7 y el 11 de octubre de 2025.
El Acuerdo, publicado en el Periódico Oficial del Estado, busca mitigar los efectos negativos de las lluvias que causaron estragos en la Sierra Norte, aliviando la carga financiera de los damnificados.
Los beneficios fiscales se aplicarán a los contribuyentes con domicilio, establecimiento o actividad económica en los siguientes 20 municipios, que fueron incluidos en la Declaratoria de Emergencia Federal:
Chignautla, Francisco Z. Mena, Honey, Huauchinango, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtacamaxtitlán, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zihuateutla y Cuetzalan del Progreso.
Beneficios fiscales y exenciones de pago
El Acuerdo establece la condonación total (100%) del pago de los derechos establecidos en los artículos 26, fracción V, inciso d), y 34, fracción III, inciso d) de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025.
Esto se traduce en la exención de pago para los siguientes trámites y servicios prestados por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y el Instituto Registral y Catastral del Estado.
La condonación del 100 por ciento de ciertos derechos vehiculares y registrales. Específicamente, se exime el pago por la expedición o reposición de la tarjeta de circulación y el trámite de baja de placas para vehículos de servicio particular.
En cuanto a servicios del Instituto Registral y Catastral, se condonan las tarifas por la consulta de antecedentes registrales, la búsqueda de antecedentes históricos (por cada oficina registral y periodo de cinco años), y la expedición de copias certificadas de documentos archivados.
Además, la Secretaría de Gobernación, a través del Registro del Estado Civil de las Personas, deberá facilitar la búsqueda de actas o antecedentes registrales en el Archivo de los Juzgados o en la Dirección General del Registro del Estado Civil.
El Acuerdo entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (es decir, el 25 de octubre) y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.
Las autoridades competentes deberán tomar las medidas necesarias para simplificar y agilizar los trámites mencionados durante este periodo.