Albergue para migrantes se ha consolidado como referente de asistencia humanitaria y defensa de DDHH, en 15 años: Dávila; ha atendido a más de 85 mil personas

Pese a constantes desafíos, el Albergue La Sagrada Familia A.C (Asafam) se ha consolidado a lo largo de 15 años como referente de asistencia humanitaria y defensa de derechos humanos de personas migrantes, cuya violación ha documentado, desde discriminaciones hasta extorsiones, secuestros y violencia sexual, entre otros.

De 2010 a 2025, este espacio ha atendido a más de 85 mil personas migrantes y refugiadas, provenientes de más de 20 nacionalidades, principalmente de Honduras, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y en los últimos años, de países africanos y asiáticos como Senegal, Angola, China e India.

“Cada número representa un rostro, una historia y una oportunidad de comenzar de nuevo”, puntualizó Elías Dávila Espinoza, representante legal del Asafam, al presentar un informe de resultados en el marco del aniversario de este albergue bajo el lema “15 años renovando la esperanza, tejiendo redes de solidaridad en un mundo en movimiento”.

Dijo que este recuento no es un balance frío de cifras sino “una memoria viva de esperanza, de manos que se han unido y de vidas que se han transformado en medio de las fronteras del dolor”.

Recordó que el Asafam abrió sus puertas el 18 de octubre de 2010, impulsado por la comunidad, la Pastoral Social Diocesana y un grupo de laicos comprometidos, en respuesta concreta ante rostros cansados de mujeres, hombres e infantes que cruzaban Apizaco sobre vagones del tren, en busca de un futuro mejor.

Repasó las condiciones básicas de infraestructura de este espacio “donde la caridad se volvió organización y la hospitalidad se convirtió en una práctica de justicia”.

Sin embargo, “15 años después, el Asafam se ha consolidado en nuestro estado como referente en la atención humanitaria y la defensa de los derechos humanos, manteniendo siempre su inspiración evangélica: Fui forastero y me hospedaron (Mt 25,35)”, citó.

En el transcurso de tres lustros, esta casa ha brindado más de 600 mil raciones de alimentos, más de 10 mil atenciones médicas y canalizaciones hospitalarias; más de 15 mil asesorías jurídicas, incluidas más de tres mil casos de refugio y regularización migratoria; más de 10 mil atenciones psicológicas y psicosociales, “muchas de ellas a personas sobrevivientes de violencia y tráfico de personas”.

Enfatizó que el camino del albergue “no ha sido fácil”, pues se transformó de una obra comunitaria sostenida con donaciones y voluntariado, a una asociación civil consolidada, con un modelo integral de atención humanitaria, jurídica, psicosocial y pastoral.

Por ello, reconoció el acompañamiento de organismos como el ACNUR, OIM, Redodem, Cruz Roja Internacional, Ayuda en Acción, Fundación Sertull, Consejo Danés para Refugiados y otras agencias, así como redes.

El Asafam ha fortalecido su infraestructura, su equipo técnico y sus mecanismos de protección; se han creado protocolos especializados para mujeres, niñas, niños y

adolescentes, y programas de formación interna en derechos humanos, primeros auxilios psicológicos y atención intercultural, anotó.

Mencionó que esta casa también padeció la violencia cuando en el año 2019 fueron incendiadas sus oficinas administrativas; asimismo, resaltó que se mantuvo abierta cuando “el mundo se cerró” por la pandemia de Covid-19.

“En un entorno cada vez más restrictivo, el albergue se ha mantenido, como voz ética y espacio seguro”, ya que proteger a las y los migrantes “no es un delito sino un deber de humanidad”, expresó.

Destacó que pese a los retos de inseguridad, la falta de recursos, los operativos migratorios o los riesgos sanitarios, el Asafam ha mantenido sus puertas abiertas los 365 días de cada año.

Hizo un llamado fraterno a las autoridades, a las escuelas, “a las comunidades de fe”, a las organizaciones civiles y a las familias tlaxcaltecas, a seguir en la suma de esfuerzos y reafirmó el compromiso del Asafam de ser “casa, voz y camino, promoviendo una migración con dignidad,

justicia y paz”.

Esta conmemoración también estuvo presidida por Sergio Luna, director de este albergue, quien detalló cada una de las etapas de esta casa; y por el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, quien reconoció la labor humanitaria de este refugio.

