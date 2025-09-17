Al iniciar la Revista Vehicular en Tehuacán, decenas de vehículos se concentran en la Unidad Deportiva

Tehuacán. – Decenas de vehículos del transporte público de Tehuacán y la región comenzaron a concentrarse en la Unidad Deportiva Sur de esta ciudad al dar inicio este día la Revista Vehicular requisito indispensable para que todos los prestadores de ese servicio puedan reemplacar sus unidades, además se integrará un padrón por parte del gobierno del estado para actualizar los datos sobre el parque vehicular de ese sector.

Rodolfo Montalvo, representante de la organización Pioneros del Transporte en Tehuacán, indicó que este día presentan un total de 50 vehículos de un padrón de 400 que representan, explicando que no de ese modo garantizan que el servicio a los usuarios se siga prestando adecuadamente.

Aceptó que ha sido difícil para ellos poder renovar sus vehículos porque no hay en existencia en Tehuacán, por lo que quienes hicieron ese cambio tuvieron que ir a Oaxaca, el resto sigue buscando opciones adecuadas a sus necesidades.

Durante los 10 días que durará la revista se pretenden revisar 2 mil 800 unidades de 17 municipios que conforman esta región. Una vez que la unidad apruebe este procedimiento recibirá un holograma con el cual podrá efectuarse el proceso de cambio de placas.