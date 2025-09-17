Miércoles, septiembre 17, 2025
Al iniciar la Revista Vehicular en Tehuacán, decenas de vehículos se concentran en la Unidad Deportiva

2 mil 800 unidades, de 17 municipios deben pasar por ese procedimiento

Vehículos del transporte público comenzaron a concentrarse en la Unidad Deportiva Sur al dar inicio este día la Revista Vehicular.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Decenas de vehículos del transporte público de Tehuacán y la región comenzaron a concentrarse en la Unidad Deportiva Sur de esta ciudad al dar inicio este día la Revista Vehicular requisito indispensable para que todos los prestadores de ese servicio puedan reemplacar sus unidades, además se integrará un padrón por parte del gobierno del estado para actualizar los datos sobre el parque vehicular de ese sector.

Rodolfo Montalvo, representante de la organización Pioneros del Transporte en Tehuacán, indicó que este día presentan un total de 50 vehículos de un padrón de 400 que representan, explicando que no de ese modo garantizan que el servicio a los usuarios se siga prestando adecuadamente.

Puedes consultar: Arranca revista vehicular en Tehuacán; revisarán 2 mil 800 unidades

Aceptó que ha sido difícil para ellos poder renovar sus vehículos porque no hay en  existencia en Tehuacán, por lo que quienes hicieron ese cambio tuvieron que ir a Oaxaca, el resto sigue buscando opciones adecuadas a sus necesidades.

Durante los 10 días que durará la revista se pretenden revisar 2 mil 800 unidades de 17 municipios que conforman esta región. Una vez que la unidad apruebe este procedimiento recibirá un holograma con el cual podrá efectuarse el proceso de cambio de placas.

Leer más: Transporte público en Tehuacán opera a menos de 50% durante vacaciones y por revista vehicular

00:10:58

