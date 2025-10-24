Viernes, octubre 24, 2025
Advierte director del ITT que se ordenará clases presenciales si el paro estudiantil continúa

Los paristas temen ser víctimas de represalias

El director del ITT dio a conocer que se podría tomar la decisión de que los estudiantes regresen a clases en línea.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Sin que se haya logrado una solución al conflicto que mantiene a alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) en paro de actividades desde hace 10 días, el director de esa institución Sergio Villafuerte Palavicini, dio a conocer que en próximas fechas se podría tomar la decisión de que los estudiantes regresen a clases en línea. Manifestó que a su parecer no ha habido disponibilidad de los paristas para el diálogo indicando que él proporcionó su teléfono a tres de los líderes, pero a la fecha no se han comunicado con él.

En rueda de prensa que se llevó a cabo en una de las salas del Complejo Cultural El Carmen, el director indicó que ha habido dos diálogos, pero en ellos no hubo ningún avance, por lo tanto, tampoco solución. Las declaraciones del director se dieron después de que los alumnos en paro dieron a conocer que les han cortado la luz por parte de los directivos y se ordenó el retiro del personal de seguridad privada que resguardaba las instalaciones; acciones que consideran son medidas que la dirección está tomando con el afán de intimidarlos y reventar el paro.

Según el director los jóvenes han incurrido en señalamientos falsos y ofensivos, por lo que la dirección prefiere mantener distancia y rechaza cualquier forma de violencia verbal, psicológica o mediática y llamó a canalizar las diferencias por las vías institucionales y con respeto. 

Reconoció que se dejó a la institución sin seguridad y sin luz, argumentando que la empresa contratada para la vigilancia decidió retirar a su personal, por la incertidumbre de que no vayan a recibir el pago correspondiente, pero no informó si él entabló algún diálogo con la empresa para garantizar el pago.

De este modo el conflicto en el ITT continúa con la exigencia de los paristas de que se destituya o, por lo menos, se suspenda al director, ante el temor de que si permanece en el cargo pueda tomar acciones de represalias contra los participantes en la protesta. 

Se comprometieron a que si se da esa destitución entregarán de inmediato las instalaciones y se regresará a las actividades para luego ir avanzando en el análisis y solución de los demás puntos de su pliego petitorio, mismo que ya entregaron a la Dirección General de Institutos Tecnológicos.

