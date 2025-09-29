UATx destaca 95% de aceptación en el comedor universitario en su XIX aniversario

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) celebró, este lunes, el XIX aniversario del comedor universitario, espacio que, según destacó el rector Serafín Ortiz Ortiz, registra un 95 por ciento de aceptación entre los estudiantes que diariamente hacen uso del servicio.

Durante la ceremonia conmemorativa, Ortiz Ortiz recordó que este comedor nació como un sueño y hoy se ha convertido en un espacio digno y funcional. “Nuestros jóvenes y jovencitas merecen la mejor atención, y nadie piensa con el estómago vacío”, expresó, al subrayar la importancia del servicio en la vida académica.

El rector señaló que este recinto forma parte de un proyecto universitario más amplio, donde la planeación y la imaginación creadora se convierten en realidades tangibles. “Si ustedes me preguntan cuál es la mejor manera de vivir, es con proyecto y no de manera inercial”, sostuvo.

Relató que en su primera gestión al frente de la universidad el comedor comenzó en una casa rentada, pero con el anhelo de convertirlo en un espacio con calidad de restaurante. “Este espacio es digno de un restaurante de cualquier dimensión o nivel”, enfatizó.

También destacó el compromiso de quienes han acompañado el proyecto desde sus inicios con quienes compartió la idea de ofrecer transporte y alimentos a los estudiantes. Ortiz Ortiz celebró que, a lo largo de casi dos décadas, el comedor universitario se ha consolidado como un apoyo fundamental para los jóvenes. “Me han dado cifras que son muy halagadoras, realmente sorprendentes”, dijo al presentar los datos de atención a los comensales.

De acuerdo con las cifras, entre 2018 y 2025 el comedor ha servido a 337 mil 604 personas, llegando a recibir hasta 627 usuarios en un solo día, con un promedio cotidiano de 480 comensales.

Además, el rector reiteró su compromiso de mantener el costo accesible de los alimentos. “Hoy le deseo que este comedor universitario nunca incremente el pago. Por lo menos yo afirmé que en esta administración no se aumentaría”, puntualizó.

Enfatizó que el comedor no solo atiende a los estudiantes de licenciatura, sino también a adultos mayores inscritos en programas universitarios, lo que amplía su impacto social.

Durante el acto, Gabriela Georgina Mateos Gómez, directora del comedor universitario, resaltó la importancia de estos 19 años de trabajo continuo. “El día de hoy celebramos 19 años de existencia del mismo. Y 19 años se dice fácil, pero no lo es. Implican esfuerzo, dedicación y cariño por lo que se está haciendo”, señaló.

Mateos Gómez contrastó la labor de la UATx con la de otras instituciones de educación superior. “Algunas universidades apenas están empezando a otorgar alimentos subsidiados a sus alumnos, nosotros tenemos 19 años de hacerlo”, recalcó.

Finalmente, Ortiz Ortiz aseguró que este servicio seguirá fortaleciéndose como parte del proyecto humanista de la institución. “Qué orgullo, qué satisfacción que la calificación que nos da casi sea del 10. Hay que llegar al 10”, concluyó.

