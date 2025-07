SEPE incumple con promover la tenencia responsable de animales en Tlaxcala: OCPA

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) no ha cumplido con su responsabilidad legal de promover la tenencia responsable de animales en las aulas, como lo exige el artículo 7 de la Ley de Bienestar Animal local, denunció Jorge Martínez Castro, representante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), quien calificó de “lamentable” el bajo impacto de estas acciones en el sistema educativo.

“Lo que establece la ley es claro: concientizar y fomentar la tenencia responsable de animales en todos los niveles educativos. Eso le corresponde a la SEPE y no se está haciendo”, afirmó Martínez Castro, en entrevista.

La Ley de Bienestar Animal obliga a las autoridades educativas a incluir contenidos sobre respeto, cuidado y cultura de bienestar animal en los programas escolares.

Según datos oficiales obtenidos por Martínez Castro, a través de una solicitud de información, hasta agosto de 2024 solo el 4.62 por ciento de la matrícula estudiantil en Tlaxcala —es decir, poco más de 10 mil alumnos— había recibido información relacionada con bienestar animal. El resto, más del 95 por ciento, no ha sido alcanzado por ningún tipo de enseñanza al respecto.

“La SEPE firmó un convenio con la Coordinación de Bienestar Animal en febrero de 2023. Sin embargo, los resultados han sido mínimos. Es inaceptable que no se haya implementado algo tan básico y necesario en los salones de clase”, apuntó el activista.

Martínez Castro recordó que desde la infancia se pueden generar cambios significativos en la cultura del respeto hacia los animales, si el tema se integra de forma seria en la educación formal.

Además, señaló que el problema no es de falta de recursos: “Ya están los profesores, ya está la coordinación. Lo que falta es voluntad y una metodología adecuada. Lamentablemente, la Coordinación de Bienestar Animal no cuenta con un pedagogo, por eso no saben cómo transmitir el mensaje. Necesitan a alguien que sepa llegar a los niños”.

El plan original de la SEPE incluía un taller de ecología semanal, donde cada mes se abordaría la tenencia responsable de animales. Pero eso no se ha concretado. La reforma constitucional federal ya contempla que este tema se incluya en los programas educativos, y en Tlaxcala la obligación ya está establecida por ley, aseguró.

“Ese sí sería el verdadero cambio y no cuesta dinero”, enfatizó Martínez Castro. “No es un tema decorativo, es algo que forma ciudadanos responsables, que entienden que los animales no son objetos, sino seres vivos que merecen cuidado y respeto”.

La respuesta oficial de la SEPE, emitida en el oficio UT/SEPE–USET/453/2024, confirma que sólo cinco personas están asignadas en el Departamento de Educación Ecológica para promover el bienestar animal en todo el estado. Además, sólo recibieron un curso de capacitación, en mayo de 2023.

Martínez Castro insiste en que no se trata de una sugerencia ni una recomendación, sino de una obligación legal. “Está en la ley, en el artículo 7. No pueden seguir ignorándolo. Estamos exigiendo que se cumpla. Si no se actúa desde la educación, el problema del maltrato animal no va a cambiar nunca”.

Finalmente, adelantó que desde el Observatorio Ciudadano se impulsa una reforma local a la Constitución para reforzar el cumplimiento de esta obligación. “Queremos que no quede margen para la omisión. La niñez merece una educación integral y eso incluye el respeto a los animales”.