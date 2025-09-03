Miércoles, septiembre 3, 2025
SEPE impulsa en las aulas la tenencia responsable de animales mediante pláticas y materiales didácticos

Dania Corona Muñoz

 La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), a través de su Departamento de Educación Ecológica, busca concientizar a estudiantes, docentes y familias sobre el respeto y cuidado de los animales. “Uno de nuestros cuatro ejes rectores dentro del departamento es el bienestar animal, el cual se trabaja por medio de pláticas informativas sobre lo que es la tenencia responsable de animales de compañía y con el principal tema de las cinco libertades animales”, informó la dependencia.

 Estas libertades incluyen estar libres de sed y hambre, de molestias, de dolor, enfermedad y lesión, de miedo y angustia, así como la posibilidad de expresar un comportamiento natural. En este marco también se promueve la importancia de la vacunación y esterilización.

 Como parte del trabajo en aulas, la SEPE, en coordinación con la Coordinación de Bienestar Animal (CBA), elaboró un decálogo que establece las consideraciones básicas que debe seguir cualquier tutor de animales. Además, se diseñó un carnet de identificación animal que se compartirá en la primera sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2025–2026.

 “El decálogo y el carnet estarán visibles en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta bachillerato, para que la información esté al alcance de toda la comunidad escolar”, subrayó el departamento.

 El documento incluye acciones como alimentar adecuadamente a los animales, brindarles agua limpia, garantizar atención veterinaria preventiva, ofrecerles un espacio seguro y confortable, esterilizarlos, mantenerlos dentro del hogar y reconocerlos como parte de la familia.

 En materia de capacitación, la SEPE señaló que trabaja en conjunto con el Instituto de Fauna Silvestre del Estado de Tlaxcala para diseñar un curso integral sobre bienestar animal dirigido a docentes. “Con asociaciones civiles u organizaciones aún no se ha establecido relación,  y con la Coordinación de Bienestar Animal estatal, con quienes hemos trabajado desde la firma de convenio”, detalló la dependencia.

 Las pláticas informativas que se ofrecen en escuelas tienen dos momentos: primero, se promueve la cultura del respeto y protección hacia los animales, y en una segunda etapa se impulsan acciones prácticas como jornadas de esterilización y vacunación, siempre que exista agenda e insumos disponibles.

 En cuanto al impacto, la SEPE reconoció que aún no existe un indicador directo de medición. “De manera indirecta, se observan cambios de hábitos que los docentes pueden identificar durante su práctica diaria”, señalaron.

 Durante el ciclo escolar pasado se impartieron 34 pláticas de concientización en distintos niveles educativos. Los beneficiados fueron 215 alumnos de preescolar, 2 mil 55 de primaria, mil 890 de secundaria y mil 117 de bachillerato.

 Entre los temas que más atención generan está el conocimiento de las cinco libertades animales y los medios disponibles para denunciar casos de maltrato. Estos contenidos se integran como parte de la formación integral de los estudiantes.

 La SEPE subrayó que promover el bienestar animal también se vincula con el cuidado del medio ambiente. “De manera sobreentendida, el cuidar con responsabilidad a todos los seres vivos que hay a nuestro alrededor forma parte de nuestro propósito, y con ello se promueve la formación de ciudadanos responsables y participativos con el entorno”.

 Finalmente, el Departamento de Educación Ecológica resaltó que el Decálogo de Tenencia Responsable busca generar una sociedad más empática y consciente. “Queremos que los alumnos vean a los animales como seres sintientes y comprendan que su cuidado es parte de la responsabilidad ciudadana”.

