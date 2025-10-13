Lunes, octubre 13, 2025
Se debe salvaguardar la integridad y presunción de inocencia de docentes acusados de supuesto acoso contra alumnos: director general

José Alonso Trujillo Domínguez, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat)
Guadalupe de La Luz Degante

José Alonso Trujillo Domínguez, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), señaló que ante señalamientos contra docentes por supuesto acoso contra estudiantes, se debe salvaguardar la integridad de esos trabajadores y su presunción de inocencia hasta que no se les demuestre lo contrario.

Aunque, también subrayó que “si alguien” demuestra la responsabilidad o acude a presentar la denuncia correspondiente, “eso nos ayudaría muchísimo a que como autoridades educativas, nosotros, actuemos de manera inmediata” ante una situación de este tipo.

En su participación en el Diálogo Circular con medios de comunicación, aseguró que el principal bien jurídico a tutelar que se tiene en el ámbito educativo “son nuestras, nuestros jóvenes”, ya que el Colegio de Bachilleres es un subsistema muy grande, tiene 17 mil alumnos y mil 350 docentes.

Sin embargo, el director de este subsistema remarcó que “es importante salvaguardar la integridad de las y los trabajadores de la educación, que no les violentemos su derecho y su garantía a ser considerados inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario”.

Con base en los protocolos, la prioridad es proteger a la víctima, “sea lo que sea, inmediatamente tenemos que separar a la o al trabajador de la educación para que se lleven a cabo los procesos correspondientes, respetando su derecho que sea considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, enfatizó.

Sin precisar el número de casos que ha registrado esta institución de nivel medio superior, de supuesto acoso de maestros hacia estudiantes, el funcionario recalcó que lo primordial es “proteger a la niñez”.

El Colegio de Bachilleres cuenta con un Código de Conducta, dirigido a las personas servidoras públicas del mismo, con base en disposiciones que establecen ordenamientos jurídicos administrativos, a fin de estructurar un instrumento que armonice y fortalezca los principios y valores, así como de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública.

De esta forma se determinan los valores generales y la normatividad bajo la cual se rige el desempeño y convivencia en el Colegio de Bachilleres de Estado de Tlaxcala, “conteniendo reglas generales de conducta sustentadas en los principios rectores del servicio público, lo que resulta de suma importancia” para fortalecer la honestidad e integridad en las actividades que se realizan, ya sea en la toma de decisiones adecuadas o en la concientización sobre la responsabilidad adquirida.

Este Código tiene como finalidad promover en las servidoras y servidores públicos un actuar apegado a los principios, valores y reglas de integridad contenidas, así como las normas que regulan los actos como servidor público y/o prestador de servicios.

