Reorganización de SEPE–USET permitirá manejo más transparente del presupuesto: Meneses

El secretario de educación de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández explicó que el regreso a clases del ciclo 2025–2026 estará marcado por la reorganización de la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE–USET), con el objetivo de optimizar recursos y mejorar la gestión administrativa.

“Uno de los temas que sobresale en el regreso a clases tiene que ver con un tema de la reorganización o reestructuración del sistema educativo estatal, por medio del cual hemos venido trabajando desde hace tiempo en que no haya estos dos entes”, indicó.

- Anuncio -

Meneses Hernández detalló que la existencia de ambos entes genera problemas de transparencia y eficiencia. “Tenemos una dicotomía que hace que el ejercicio del presupuesto, por ejemplo, sea opaco o sea poco eficiente, lo que estamos intentando hacer es corregir eso, lo que implica mucho trabajo, mucho diálogo y es lo que vamos a hacer”.

El titular de la SEPE subrayó que la reorganización no se limita a cambios administrativos, sino que también busca ordenar el uso de recursos materiales. “Por poner un ejemplo, el área de difusión de la USET utiliza cámaras o micrófonos o dispositivos para SEPE y entonces eso tendría que ser observado porque lo utilizan para otra dependencia o al revés y lo mismo sucede con los vehículos y lo mismo sucede con todo”.

Te puede interesar: En tres años, Tlaxcala consolidó 130 planteles de educación media superior: SEPE

- Advertisement -

Desde 1992, las auditorías a los entes educativos estatales han señalado observaciones que se van incrementando con el tiempo, aseguró Meneses Hernández. “Cada año que se publica el pliego de observaciones de los distintos entes auditores, pues salimos como hemos salido desde 1992 con muchas observaciones y los entes auditables cada vez son más exigentes, como debe de ser”.

El secretario enfatizó que estas observaciones siempre se solventan, pero la reestructuración permitirá resolver problemas de manera más institucional y menos fragmentada. “Se puede resolver de manera institucional y ya hacer una modificación. Necesitamos primero una reflexión profunda de todos los actores políticos, sociales, económicos, sindicales y de maestros y maestras de todo el estado”.

Meneses Hernández insistió en que la participación del magisterio es clave para que la reorganización sea aceptada. “Tiene que haber una reflexión que salga desde el propio magisterio en donde se observe que es necesario esto”.

- Advertisement -

El funcionario explicó que los beneficios de la reestructuración no siempre son presupuestales. “Algunos compañeros maestros, maestras me dicen: ‘¿pero de qué sirvió que nada más hubiese ya un solo director si la otra plaza ahí sigue?’ Pues sí sigue, pero ya no es observada porque está en otra función, ya no duplica, ¿no? Y el recurso, por ejemplo, ya lo utiliza solo una persona y no dos en la misma función”.

La SEPE busca así reducir duplicidades y concentrar responsabilidades, con el fin de mejorar la gestión educativa y administrativa.

Meneses Hernández señaló que el diálogo con la sociedad y los distintos niveles de gobierno es indispensable para garantizar la comprensión y aceptación de los cambios. “El diálogo, la reflexión entre el magisterio, diputados, diputadas, desde luego, maestros, maestras, la sociedad en su conjunto”.

Aclaró que la reorganización también pretende disminuir la incertidumbre y fomentar la transparencia. “Tienen que saber por qué, porque de lo contrario también puede generar incertidumbre. Entonces, lo mejor es que el propio magisterio lo reflexione, las organizaciones sindicales, todos los órdenes y niveles de gobierno lo tienen que reflexionar”.

El titular de la SEPE destacó que la reestructuración permitirá un manejo más eficiente de los recursos, reduciendo la duplicidad de funciones y optimizando el uso de personal y materiales.

Consulta más en: SEPE destaca crecimiento en la oferta educativa en nivel medio superior

Finalmente, reiteró que el proceso se realizará con cuidado, participación de todos los actores involucrados y un enfoque en la mejora continua del sistema educativo estatal.