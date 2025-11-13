Presentan estudiantes de Psicología de la UATx 61 investigaciones sobre problemáticas sociales

Con la participación de más de 70 jóvenes investigadores, la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) realiza el Pre Congreso Internacional de Intervención y Praxis Comunitaria, en el marco del 11º Coloquio “Desde la voz del estudiante”, donde se presentan 61 trabajos que reflejan las principales problemáticas sociales, familiares y educativas que enfrenta la juventud.

- Anuncio -

Alberto Zamora Quechol, responsable del Seminario de Integración de la Praxis Profesional y organizador del encuentro, explicó que el objetivo de esta actividad es fortalecer la formación investigativa de los estudiantes, a través de la exposición de proyectos que surgen de su práctica comunitaria. “Esto permite que los estudiantes puedan presentar sus temas de investigación, los cuales están vinculados con las cuatro terminales de la carrera: organizacional, social, educativa y de salud”, señaló.

El docente destacó que, a diferencia de ediciones anteriores, este año el coloquio se amplió a cinco días de actividades debido al incremento de trabajos presentados. “Nos sorprendió mucho porque anteriormente se llevaban tres días, ahora se van a llevar cinco; esto habla del compromiso y el interés de los alumnos por investigar”, comentó.

Las ponencias abarcaron una amplia variedad de temas, entre ellos: el nivel educativo de los padres y su relación con la elección profesional de sus hijos, la promoción de la atención plena para reducir el estrés en adolescentes, las afectaciones del consumo de mariguana en el aprendizaje universitario, y los factores psicosociales en padres de niños con Trastorno del Espectro Autista.

- Advertisement -

Zamora Quechol explicó que este coloquio también tiene un propósito académico de titulación, pues “estos proyectos de investigación permitirán que los estudiantes puedan titularse mediante tesis”. Además, resaltó que la exposición pública de los trabajos fortalece la expresión oral y la capacidad crítica de los participantes.

El docente agregó que los proyectos derivan directamente de las experiencias de los jóvenes durante su servicio social y prácticas profesionales. “Muchos detectaron problemáticas en comunidades y escuelas, y regresaron con la inquietud de investigar a fondo para proponer soluciones”, indicó.

En ese sentido, el seminario busca generar una continuidad en la formación académica, motivando a estudiantes de semestres intermedios a involucrarse en la investigación. “Queremos motivar a los chicos que vienen de quinto, sexto o séptimo semestre para que, a través de sus materias, vayan desarrollando sus propios temas”, afirmó el maestro.

- Advertisement -

Entre las problemáticas que más preocupan a los alumnos, destacó el uso inadecuado de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, especialmente entre adolescentes y niños. “Sabemos que se está dando un mal uso de las tecnologías; los niños ocupan más el teléfono en lugar de aprovecharlo como una herramienta educativa”, apuntó.

El encuentro busca además fomentar la praxis comunitaria como eje transversal en la formación profesional del psicólogo. “Este tipo de espacios permite que los estudiantes reflexionen sobre su papel como agentes de cambio social, al tiempo que vinculan la teoría con la práctica”, mencionó.

Zamora Quechol enfatizó que los resultados del Pre Congreso servirán de base para una futura compilación académica, donde se reunirán los proyectos con mayor impacto social y pertinencia científica. “Queremos que esto trascienda, que no se quede solo en el aula, sino que se traduzca en propuestas reales para las comunidades”, puntualizó.

Las jornadas concluirán el próximo miércoles 19 de noviembre, después de cinco días de exposición continua, mesas temáticas y evaluaciones. En ellas participaron tanto estudiantes en activo como tres equipos de egresados de la carrera de Psicología.

Finalmente, Alberto Zamora agradeció la participación de los jóvenes y reiteró que la UATx sigue apostando por la formación integral y comprometida. “Lo importante es que los estudiantes observen la realidad, investiguen y propongan soluciones desde su disciplina; eso es lo que le da sentido a la psicología”.