Presentan Congreso Internacional de Especialidades Odontológicas de la UATx en el marco del 50 aniversario de la Facultad

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) presentó el programa del XXVII Congreso Internacional de Especialidades Odontológicas, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el Centro Cultural Universitario (CCU), como parte de las actividades para conmemorar el 50 aniversario de la Facultad de Odontología. El evento reunirá a especialistas, académicos y estudiantes para intercambiar conocimientos y experiencias en el ámbito de la salud bucal. Incluirá conferencias magistrales, talleres, exposiciones científicas y comerciales, así como actividades culturales y de integración.

Durante el anuncio, la directora de la Facultad, Nohemí Lima Hernández explicó que el congreso está dirigido a alumnos, pasantes, egresados y especialistas, tanto de la UATx como de otras instituciones.

Además, se realizará el concurso de conocimientos “100 odontólogos dijeron”, que —aseguró— será una actividad divertida para el alumnado. “En este evento se estarán abordando temas de práctica general, así como de especialidades”, puntualizó.

En su intervención, la exdirectora Aurora Lucero Reyes destacó que el XXVII Congreso Internacional contará con especialistas de reconocido prestigio. “Este congreso ha invitado a ponentes de talla internacional, que es lo que distingue a este evento”, expresó.

Entre los participantes mencionó a Luis Karakowsky, experto en ortopedia; Alberto Salcedo Gil, de España; y Cinthia Mercado. También estarán presentes Gonzalo de la Peña, Alberto Carreño Alejandré, Fernando Ángeles Medina y Yolanda Molinar.

Por su parte, la exdirectora Elvia Ortiz Ortiz recordó los orígenes de la Facultad, que inició en 1975 con tres aulas, un laboratorio y una clínica en construcción. “Se crea esta Facultad de Odontología con solo tres aulas, con apenas un laboratorio y escasamente se empezaba a construir una clínica”, rememoró.

Destacó que de los 12 estudiantes iniciales se ha pasado a más de mil 200 en la actualidad, y que en 50 años se han formado 58 generaciones con alrededor de 2 mil 800 egresados.

“Lo más trascendental es que cambió la salud bucal en el estado, puesto que hoy todos nuestros egresados tienen empleo”, afirmó.

Resaltó que la Facultad es la segunda opción más solicitada en la UATx y que sus egresados participan en intercambios académicos y ejercen en distintos países.

En su intervención, Patricia Limón Huitrón, también exdirectora, habló sobre el proceso de acreditación académica. “La acreditación de nuestra facultad garantiza una enseñanza de calidad actualizada con un enfoque integral”, subrayó.

Recordó que la primera acreditación se obtuvo en 2010, la segunda en 2015 y la tercera en 2021, con vigencia de cinco años. Actualmente, la Facultad se prepara para la siguiente evaluación en 2026.

Mencionó que la acreditación avala que los programas formativos cumplen con estándares académicos e infraestructura adecuados, y que la Facultad está afiliada a la Asociación de Enfermería de Odontología.

Finalmente, las académicas coincidieron en que este congreso será una oportunidad para fortalecer la formación profesional, el intercambio de conocimientos y la proyección nacional e internacional de la Facultad de Odontología de la UATx.