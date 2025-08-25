Presenta SEPE la Plataforma SABE para prevenir y atender la violencia escolar

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) presentó este lunes la Plataforma del Sistema de Alertas para el Bienestar Escolar (Plataforma SABE), una herramienta digital que busca prevenir, detectar y atender situaciones de violencia en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y, de manera inédita, también en trabajadores de la educación.

El titular de la SEPE, Homero Meneses Hernández explicó que el sistema será el espacio donde se apliquen los protocolos oficiales de atención a casos de violencia escolar. “Por primera vez en la historia estamos incorporando también en esos protocolos la atención a las y los trabajadores de la educación de escuelas públicas y privadas”, destacó.

Meneses detalló que la Plataforma SABE es resultado de un esfuerzo institucional que se consolidó gracias a la donación del gobierno de Bogotá, Colombia, que cedió de manera gratuita el software base.

“Esta donación tiene que ver con un lenguaje de computación, con un programa… los protocolos son todos realizados desde las distintas áreas de este gobierno y desde luego que aquí se atienden”, dijo.

El secretario también subrayó que los protocolos ya no estarán sujetos a actualizaciones anuales o por ciclo escolar, sino que podrán modificarse de manera permanente según las necesidades de las comunidades escolares. “Con esta modificación en plataforma cualquier actor que sienta que se deben modificar los protocolos, como marca la ley, nosotros atenderemos estas observaciones y, en su caso, se publicarán y serán vistas de manera inmediata”, explicó.

Por su parte, Evelyn Ramírez Herrera, titular de la Unidad de Género y Cultura de Paz, recordó que el marco legal de los protocolos abarca tratados internacionales, leyes federales y estatales. “La Plataforma SABE es una herramienta tecnológica que nos permitirá el registro y el seguimiento de los protocolos de prevención, detección y actuación en situaciones de violencia en sus diferentes formas en atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y por supuesto trabajadores y trabajadoras de la educación”, señaló.

Ramírez explicó que los directores escolares serán responsables de registrar los reportes en el sistema, con la supervisión de jefes de sector y supervisores.

“Se recibe la alerta de una forma inmediata en la Unidad de Género y Cultura de Paz, desde ahí se define la intervención a seguir”, puntualizó.

La funcionaria detalló que actualmente existen 15 protocolos organizados en cinco categorías principales: abuso y violencia; hostigamiento y acoso escolar; accidentes y eventualidades en la escuela; autolesiones y conducta suicida; y embarazo adolescente. “La sociedad es dinámica y cambiante y los protocolos también deben serlo, siempre ajustándose a las normas legales”, agregó.

Dentro de esos protocolos se incluyen temas como ciberacoso, abuso sexual infantil, portación de armas, consumo de drogas y violencia contra docentes, entre otros. El sistema permitirá recopilar información estadística para diseñar políticas públicas orientadas al bienestar escolar.

Ramírez también anunció que la capacitación sobre el uso de la plataforma se realizará del 1 al 19 de septiembre de 2025, en modalidad virtual y dirigida a personal directivo de educación básica y media superior. Tendrá una duración de 20 horas distribuidas en tres módulos: concienciación sobre violencia escolar, conocimiento de los protocolos SABE y operación de la plataforma.

Durante su explicación, mostró el proceso de registro de un caso, que consta de 10 etapas, desde la identificación de la persona afectada hasta la clasificación del protocolo correspondiente y la carga de evidencias. “La plataforma contempla una serie de indicadores para poder identificar la gravedad y la situación muy particular”, explicó.

Los reportes generados podrán descargarse en formato PDF y servirá para dar seguimiento oficial a cada intervención. El sistema contará con un semáforo de alertas: rojo para atención inmediata, amarillo en proceso y verde una vez concluida la intervención.

En su intervención, Adriana Carro Olvera, jefa del Departamento de Formación Continua para Docentes y Directores, enfatizó que el lanzamiento de la Plataforma SABE es parte de un compromiso más amplio para transformar la convivencia escolar. “Es un día emblemático, es un día de compromiso social y creo que nos sumamos como comunidad educativa a esta progresión de los derechos humanos”, expresó.

Carro explicó que “el objetivo es transformar las escuelas en espacios seguros, inclusivos y armónicos, donde se promueva el respeto, la convivencia pacífica y el desarrollo integral”.

Resaltó además que el diseño de los protocolos fue un esfuerzo interinstitucional que reunió a dependencias como la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer, entre otras. “Es un compromiso que nos hermana y nos une a todas y todos”, concluyó.

