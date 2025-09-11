Normalistas entregan pliego petitorio anual a SEPE de manera anticipada; recuerdan a compañera fallecida

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández reveló a través del diálogo con estudiantes de la Normal Rural “Benito Juárez” de Panotla se logró que el pliego petitorio de este año lo entregaran de manera anticipada.

“No fue un proceso sencillo, fue mucho diálogo durante todo el año, pero lo logramos gracias al buen oficio de mis compañeros y al entendimiento con las estudiantes”, destacó durante el Diálogo Circular con medios de comunicación este jueves.

Meneses destacó que la entrega anticipada de demandas permitirá que la respuesta de las autoridades sea más clara y documentada, y confió en que, posiblemente, por primera vez en la historia, el diálogo con la base estudiantil se pueda resolver en tan solo 12 horas.

En tanto, estudiantes de la Normal Rural “Benito Juárez” de Panotla realizaron su tradicional Marcha del Silencio este 11 de septiembre, en honor a una de sus compañeras que perdió la vida en 2001 durante una actividad para recaudar fondos; la movilización recorrió las calles de Panotla hasta la carretera federal en San Juan Totolac, donde colocaron una corona fúnebre en memoria de la joven.

“Bienvenidos a lo que no tiene inicio, bienvenidos a lo que no tiene fin, bienvenidos a la lucha eterna por ser mejores cada día. Algunos lo llaman necesidad, nosotros lo llamamos esperanza”, expresaron las estudiantes al inicio de la conmemoración.

Asimismo, recordaron que la educación de calidad que ofrecen debe llegar a zonas donde no existen oportunidades, reafirmando su compromiso con la formación de docentes que atiendan las comunidades más alejadas.

El accidente, ocurrido hace 24 años, se dio en el contexto de la exigencia estudiantil de aumento de matrícula y mejores condiciones educativas en la normal, como parte de un pliego petitorio que no fue atendido por las autoridades en el el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya.

Ante la negativa de las autoridades, las estudiantes organizaron diversas acciones de visibilización de sus demandas. Primero, realizaron volanteo para informar a la sociedad sobre la problemática y evitar la difusión de información falsa por parte de medios “amarillistas”.

Posteriormente, llevaron a cabo boteo en cruceros y puntos estratégicos, entre ellos el puente Zaragoza, donde su compañera perdió la vida atropellada por un vehículo mientras participaba en estas actividades.

“La compañera tenía sueños que cumplir, metas y deseaba llevar la educación a los lugares más marginados del país”, señalaron las estudiantes, quienes destacaron que su muerte fue consecuencia directa de la injusticia y el incumplimiento del pliego petitorio.

La marcha también sirvió para denunciar que, en la actualidad, las escuelas normales rurales aún enfrentan dificultades y falta de apoyo por parte de las autoridades educativas y estatales, lo que obliga a las estudiantes a realizar actividades para cubrir las necesidades básicas de la institución.

El homenaje incluyó la colocación de una corona fúnebre en la carretera San Martín Texmelucan–Tlaxcala, punto donde la estudiante perdió la vida, como símbolo de respeto y memoria de su legado dentro de la escuela normal.

“Es por esta razón que cada año conmemoramos la muerte de nuestra compañera, exigiendo que las necesidades de la base estudiantil sean escuchadas y atendidas”, comentaron las normalistas durante el mitin político posterior a la marcha.

