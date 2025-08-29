Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasEducación

Lilia Cedillo promete pase automático para egresados de preparatorias de la BUAP, al arrancar su campaña electoral

Lilia Cedillo Ramírez prometió que los alumnos de las preparatorias de la BUAP tendrán pase automático a las carreras profesionales.
La Dra. Lilia Cedillo en Preparatoria Enrique Cabrera Foto: ESImagen
Martín Hernández Alcántara

En el primer día de campaña en pos de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez,  prometió que de ser reelecta como titular de Administración central, los alumnos de las instituciones de educación medio superior de la máxima casa de estudios tendrán pase automático a las carreras profesionales.

La rectora inició sus actividades en su facultad de origen, Ciencias Químicas, donde recibió propuestas y apoyos de parte estudiantes, académicos y personal administrativo. Ahí, recordó sus años como alumna y prometió dar continuidad a los programas de su actual gestión.

Leer también: Son tres los universitarios que buscarán la rectoría de la BUAP

Más tarde, en la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso, Cedillo Ramírez expuso su propuesta “Rechazo Cero”, consistente en que en un plazo máximo de cuatro años, a partir del período que se avecina, los alumnos de prepas y bachilleratos de la BUAP, tengan un pase directo al nivel superior.

Por su parte, Ricardo Pérez Solorio, también candidato a la Rectoría inició sus actividades proselitistas en la Facultad de Administración, de la cual fue director y donde pidió a la comunidad hacer un voto reflexivo.

César Cansino, el tercer candidato, dijo ayer que hoy iniciaría su campaña en Ciencias Políticas, de donde es profesor investigador.

Leer más: Cedillo, Cansino y Pérez formalizaron ayer su registro como candidatos a la rectoría de la BUAP

Temas

Más noticias

Internacional

Revelan abusos sexuales de sacerdotes a estudiantes de colegio francés durante 40 años

La Jornada -
Nantes, Francia.- Cinco sacerdotes y un docente sometieron a una decena de estudiantes de una escuela de Nantes, en el oeste de Francia, a abusos...
Nacional

Estrenará SCJN imagen institucional a partir del 1 de septiembre

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta a partir del próximo primero de septiembre, cuando...

Últimas

Últimas

Relacionadas

BUAP investiga a Rodolfo Zepeda Memije por presentar documentos falsos

Martín Hernández Alcántara -
La Oficina de la Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició un procedimiento administrativo contra Rodolfo Javier Zepeda Memije, luego...

BUAP investiga a Zepeda Memije por presentar documentos falsos para postularse como candidato a rector

Martín Hernández Alcántara -
La Oficina de la Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició un procedimiento administrativo contra Rodolfo Javier Zepeda Memije, luego...

Son tres los universitarios que buscarán la rectoría de la BUAP

Martín Hernández Alcántara -
La actual rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, fue avalada este miércoles por la Comisión de Auscultación para...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025