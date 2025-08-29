Lilia Cedillo promete pase automático para egresados de preparatorias de la BUAP, al arrancar su campaña electoral

En el primer día de campaña en pos de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, prometió que de ser reelecta como titular de Administración central, los alumnos de las instituciones de educación medio superior de la máxima casa de estudios tendrán pase automático a las carreras profesionales.

La rectora inició sus actividades en su facultad de origen, Ciencias Químicas, donde recibió propuestas y apoyos de parte estudiantes, académicos y personal administrativo. Ahí, recordó sus años como alumna y prometió dar continuidad a los programas de su actual gestión.

Leer también: Son tres los universitarios que buscarán la rectoría de la BUAP

Más tarde, en la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso, Cedillo Ramírez expuso su propuesta “Rechazo Cero”, consistente en que en un plazo máximo de cuatro años, a partir del período que se avecina, los alumnos de prepas y bachilleratos de la BUAP, tengan un pase directo al nivel superior.

Por su parte, Ricardo Pérez Solorio, también candidato a la Rectoría inició sus actividades proselitistas en la Facultad de Administración, de la cual fue director y donde pidió a la comunidad hacer un voto reflexivo.

César Cansino, el tercer candidato, dijo ayer que hoy iniciaría su campaña en Ciencias Políticas, de donde es profesor investigador.