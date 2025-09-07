Encuentro Estatal de Maestras y Maestros de Multigrado resalta la confianza y la interculturalidad

El Encuentro Estatal de Maestras y Maestros de Multigrado, realizado el pasado 5 de septiembre en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), se convirtió en un espacio para destacar que este modelo educativo, que atiende a niñas y niños de distintas edades en una misma aula, es hoy referente para la construcción de la confianza comunitaria y para la implementación del plan 2022 de la Nueva Escuela Mexicana.

- Anuncio -

Autoridades federales, estatales y universitarias coincidieron en que lejos de ser visto como una limitante, el multigrado representa una fortaleza pedagógica que responde a la diversidad cultural de Tlaxcala y del país.

Consulta más en: SEPE–USET celebra encuentro estatal de maestras y maestros de educación multigrado

En el mensaje inaugural, el rector de la UATx, Serafín Ortiz Ortiz dio la bienvenida a las y los asistentes y celebró la relevancia del tema.

“Hoy me siento muy satisfecho porque el tema es de la mayor importancia para la sociedad y para el pueblo de México: la interculturalidad como eje educativo”, expresó.

- Advertisement -

Ortiz destacó que los docentes multigrado enfrentan retos únicos en sus aulas, pero con un fuerte compromiso. “Sé que ustedes hacen un gran esfuerzo en las comunidades de Tlaxcala, con gran compromiso y sobre todo con una gran imaginación creadora”, señaló.

El rector aseguró que la universidad es un aliado de estas iniciativas mediante convenios y programas de actualización. “Celebro el compromiso del señor secretario (Homero Meneses Hernández) y de su equipo de trabajo por diseñar estos cursos con la universidad”, comentó, y reiteró que la Autónoma de Tlaxcala está abierta al fortalecimiento de la educación básica.

Posteriormente, el secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses vinculó el encuentro con una fecha significativa. “Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Es la primera ocasión que conmemoramos esta fecha, lo más importante es que nos convoquemos como siempre a la reflexión de lo que significan los pueblos originarios”, afirmó.

- Advertisement -

Meneses recordó que la reforma al artículo segundo constitucional da sustento a la igualdad sustantiva en favor de los pueblos originarios. “Esta reforma da cuerpo y sentido a nuestros pueblos originarios y busca la igualdad sustantiva que tanta falta nos hace”, subrayó.

Te puede interesar: Apoyan docentes de Desarrollo Humano a fortalecer vínculos familiares en las escuelas: UATx

El funcionario aseguró que las escuelas multigrado construyen vínculos de confianza y cooperación. “La confianza que hay entre los niños en ese espacio es una confianza que tenemos que proyectar hacia todos los otros espacios”, puntualizó, al reconocer la labor docente para articular aprendizajes en condiciones diversas.

También recordó que en el pasado existieron barreras entre el gobierno y la universidad. “Hubo gobiernos anteriores que levantaron muros, mallas, alambres de púas para impedir que hubiese una relación cordial, fraterna. Eso lo hemos corregido en esta administración”, señaló, agradeciendo a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a la rectoría de la UATx por su colaboración.

Por su parte, el director general de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la SEP federal, José Emilio Mejía Mateos subrayó la importancia del multigrado en la política educativa. “Aunque no nos hayamos visto cara a cara, tenemos una relación institucional… aquí están los que hacen este curso y que es muy demandado en el país”, comentó.

Mejía relató su experiencia en una visita reciente a escuelas multigrado en Contla. “Escuché el trabajo que hacían”, afirmó y señaló que el enfoque por proyectos que aplican coincide con el plan de estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana.

El funcionario federal fue enfático en el cambio de perspectiva hacia este modelo educativo.

“La Secretaría de Educación Pública ha dejado de ver de manera deficitaria a la educación multigrado. Ahora buscamos visibilizar lo que en ella acontece y recuperar sus aportes de enorme valía”, subrayó.

Finalmente, reconoció el papel central del magisterio en este esfuerzo. “Este conocimiento práctico desde la perspectiva humanista de la Nueva Escuela Mexicana es valorado, es querido, y los poseedores son ustedes. ¿Cómo no vamos a quererlas y quererlos?”, expresó.