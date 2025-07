“El componente económico no es el factor de abandono escolar, es la falta de comunicación familiar”: SEPE

Al clausurar el ciclo escolar 2024–2025 en la Secundaria General número uno “Presidente Juárez” este martes, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández lanzó un llamado a madres y padres de familia en el que señaló que “el componente económico no es el factor de abandono de la escuela, es la falta de comunicación entre las familias. Lo que hemos encontrado es que los alumnos, las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, no logran cubrir su trayecto formativo porque no hay apoyo de la familia. No me refiero a apoyo económico. Me refiero a apoyo emocional”.

En el plantel, ubicado en la colonia Loma Xicohténcatl, el funcionario destacó el tamaño del reto educativo en el estado. “Tenemos 75 mil alumnos en este nivel educativo y estarán egresando 25 mil de ellos en estos tres días”, señaló, refiriéndose al cierre escalonado de actividades en más de 300 secundarias.

Explicó que entre lunes, martes y miércoles se están concluyendo actividades en 250 secundarias públicas y 75 privadas. Agradeció a los docentes por su esfuerzo y subrayó que el paso de la secundaria al bachillerato no solo es un avance académico, sino una etapa crítica en la vida de los jóvenes.

“Papás, mamás, que ayuden a sus hijos a superar sus miedos y que realmente lo que van a vivir en el bachillerato sea una aventura”, dijo, al subrayar la importancia del acompañamiento familiar más allá del aula.

El secretario detalló que, al inicio de la actual administración estatal, había únicamente 106 bachilleratos públicos. Hoy, gracias a una estrategia de expansión educativa, el estado cuenta con 130 planteles, incluyendo nuevos turnos en CBTIS y el recientemente creado CBTIS 303 de Xiloxoxtla.

“Pasamos de 53 mil alumnos en bachillerato a 61 mil. Es un avance real, pero aún insuficiente si no logramos que nuestros jóvenes lleguen hasta ahí acompañados y con motivación”, advirtió.

Destacó que la cobertura educativa viene respaldada por programas como las becas Benito Juárez para bachillerato y Rita Cetina para secundaria. Sin embargo, enfatizó que los apoyos financieros no sustituyen la cercanía emocional en casa.

“Necesitamos papás y mamás que desayunen, coman, cenen con ellos, con los teléfonos apagados, las pantallas apagadas, viendo a sus hijos a los ojos y platicando con ellos y ellas”, dijo.

El titular de Educación apuntó que si bien se han logrado avances, como la colocación de la primera piedra de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos” en Teolocholco, “no es suficiente. Necesitamos de ustedes”.