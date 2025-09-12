Consejo Universitario valida elección de Lilia Cedillo para un segundo periodo como rectora de la BUAP

El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) avaló este viernes 12 de septiembre el informe presentado por la Comisión Electoral que confirma la elección de Lilia Cedillo Ramírez como rectora de la institución para el periodo 2025-2029.

La decisión se tomó con 208 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones.

Durante la sesión del máximo órgano de gobierno de la institución, Salvador Galicia Isasmendi, presidente de la Comisión Electoral, expuso que la jornada electoral se desarrolló de forma ordenada y sin incidentes, cumpliendo todas las etapas establecidas, incluido el escrutinio y cómputo de los sufragios.

En el proceso participaron 81 mil 524 estudiantes, 4 mil 534 docentes, 3 mil 358 trabajadores administrativos y 44 directivos, quienes emitieron su voto en lo que calificó como una jornada ejemplar.

Al presentar los resultados de la auscultación sectorial, el Consejo Universitario ratificó que Cedillo Ramírez obtuvo la mayoría, con 175 votos de los 223 posibles. En segundo lugar se ubicó César Cansino con 48 votos, mientras que Ricardo Paredes no recibió apoyo.

Tras la aprobación del dictamen electoral, los consejeros universitarios emitieron el voto sectorial correspondiente a la representación que ostentan —académica, estudiantil y administrativa—, confirmando la validación del proceso.

Con este resultado, Cedillo Ramírez, primera mujer en ocupar la rectoría de la BUAP, se encamina a un segundo mandato consecutivo al frente de la universidad. La toma de protesta oficial está prevista para el 4 de octubre de 2025, en sesión solemne del Consejo Universitario, conforme lo estipula la normatividad de la institución.

