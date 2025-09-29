Lunes, septiembre 29, 2025
NoticiasEducación

Casi todas las escuelas tienen antecedentes de violencia pero la vigilancia policiaca no es solución: SEPE; FGJE determinará situación de alumna del Cobat, dice

Homero Meneses, reafirmó que en la mayoría de escuelas hay un acto de violencia, pero que la presencia policiaca no resuelve el problema.
Guadalupe de La Luz Degante

Ante la agresión contra un joven estudiante del plantel 10 Apizaco del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), por parte de su compañera, con un cúter, Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), reafirmó que en la mayoría de escuelas hay un acto de violencia, pero que la presencia policiaca no resuelve el problema.

- Anuncio -

Tras lamentar lo sucedido el viernes pasado, expresó que la sociedad no debe acostumbrarse a los actos violentos en las escuelas, por lo que reconoció las manifestaciones de repudio al respecto, pero que desafortunadamente “no es un caso aislado”, ya que la semana pasada hubo uno en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en la Ciudad de México con resultados fatales.

Respondió que la exigencia de seguridad en los centros educativos debe ser colectiva, donde todas las partes se involucren, docentes, autoridades escolares y familias “que es lo más importante”.

Leer también: Despenalización del aborto, un pendiente de la Alerta de Violencia en Tlaxcala; 37.1% de casos corresponde a niñas y adolescentes: Ddeser

La postura de la SEPE es que para evitar conflicto de interés, la directora Oralia López Hernández “por ahora estará en carácter de suspendida” mientras se realizan las indagaciones correspondientes y una vez que sean concluidas el Órgano de Control Interno del Cobat determinará el procedimiento.

- Advertisement -

Apuntó que con base en la investigación se definirá si es pertinente que la directora regrese a su puesto en ese mismo plantel o en otro. Sin embargo, descartó que esta funcionaria haya incurrido en omisión en la atención a la situación que se presentó, por el contrario, “hasta el momento lo que nosotros tenemos es que fue de acuerdo al protocolo”.

Afirmó que la directora dio prioridad a brindar atención a la víctima, pues al tener conocimientos médicos le proporcionó los primeros auxilios y lo reportó a las unidades de emergencia, por lo que el joven está fuera de peligro.

Puedes consultar: Padres y alumnos del Cobat 10 exigen justicia por agresión a Said N. y señalan omisiones de autoridades escolares

En tanto, la situación de  la alumna señalada será determinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual integrará la carpeta de investigación respectiva; aunque en uno de los supuestos, “que muy probablemente sucederá, que va a resultar ser aprehendida, es imposible que siga como estudiante”, y de ser así, se debe buscar la forma de que continúe con sus estudios de manera gratuita como persona privada de la libertad.

- Advertisement -

Hay padres de familia que señalan que ya había antecedentes de violencia, pero “lamentablemente” en la mayoría de las escuelas hay antecedentes de algún tipo de agresión menor o mayor, no hay una sola donde no lo haya, ya sea amenaza, un empujón o riña en el patio, citó.

En entrevista colectiva, resaltó que lo importante es el trato que se otorga a estas situaciones en torno a la escuela y a las familias y que no se toleren.   

Leer más: SEPE buscará reformas penales para garantizar seguridad docente y fomento a la cultura de paz

El secretario puntualizó que a nivel mundial la presencia de la fuerza pública en las instituciones educativas nunca ha logrado resolver esta situación, pues no es solución la vigilancia policiaca, mucho menos al interior de las escuelas.

Recalcó que se debe recurrir a padres y madres de familia para que haya una revisión diaria de mochilas, que conozcan los entornos de sus hijas e hijos; que conozcan y reconozcan a sus parejas, “así sea un noviazgo infantil”.

Adelantó que en 2026 se prevé el fortalecimiento de entornos escolares con bienestar, la cual será una estrategia focalizada durante este ciclo escolar y en términos presupuestales para el próximo, a efecto de combatir la violencia en los planteles.

Te puede interesar: SEPE–USET y Sipinna acuerdan acciones para consolidar entornos educativos seguros

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:28

Firman Aguilar Vega y SEPE convenio para de servicio social con comunidades vulnerables

Juan Luis Cruz Pérez -
Con la finalidad de fortalecer la vinculación de estudiantes con proyectos que generen impacto directo en comunidades vulnerables, la diputada local Sandra Aguilar Vega...

Tlaxcala celebra el CCXV aniversario del inicio de la Independencia con mensaje de paridad e igualdad

Dania Corona Muñoz -
En Tlaxcala, la justicia será guiada no por el poder ni el dinero, sino por el servicio al pueblo y, además, el liderazgo de...

SEPE gasta 47 millones de pesos en luz anualmente; analiza instalar paneles solares en escuelas

Dania Corona Muñoz -
El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández reveló que la dependencia destina 47 millones de pesos anuales...

Más noticias

Destaca Sheinbaum programa “Barrer las Armas” que se instrumentará en EU; es un cambio radical en acuerdo bilateral

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del programa "Barrer las Armas", que se instrumentará en Estados Unidos para contener el...

CSP anuncia plan para blindar variedades nativas de maíz; adelanta banco de germoplasma

La Jornada -
Ciudad de México. La reciente reforma constitucional para prohibir la siembra en México de maíz transgénico evita que las variedades nativas estén en riesgo,...

Bombardea Israel hospital y varios barrios; 79 muertos

La Jornada -
El Cairo., Al menos 79 muertos dejaron los ataques israelíes en la franja de Gaza ayer, cuando tanques israelíes se adentraron a los barrios...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025