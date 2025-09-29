Casi todas las escuelas tienen antecedentes de violencia pero la vigilancia policiaca no es solución: SEPE; FGJE determinará situación de alumna del Cobat, dice

Ante la agresión contra un joven estudiante del plantel 10 Apizaco del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), por parte de su compañera, con un cúter, Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), reafirmó que en la mayoría de escuelas hay un acto de violencia, pero que la presencia policiaca no resuelve el problema.

Tras lamentar lo sucedido el viernes pasado, expresó que la sociedad no debe acostumbrarse a los actos violentos en las escuelas, por lo que reconoció las manifestaciones de repudio al respecto, pero que desafortunadamente “no es un caso aislado”, ya que la semana pasada hubo uno en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en la Ciudad de México con resultados fatales.

Respondió que la exigencia de seguridad en los centros educativos debe ser colectiva, donde todas las partes se involucren, docentes, autoridades escolares y familias “que es lo más importante”.

La postura de la SEPE es que para evitar conflicto de interés, la directora Oralia López Hernández “por ahora estará en carácter de suspendida” mientras se realizan las indagaciones correspondientes y una vez que sean concluidas el Órgano de Control Interno del Cobat determinará el procedimiento.

Apuntó que con base en la investigación se definirá si es pertinente que la directora regrese a su puesto en ese mismo plantel o en otro. Sin embargo, descartó que esta funcionaria haya incurrido en omisión en la atención a la situación que se presentó, por el contrario, “hasta el momento lo que nosotros tenemos es que fue de acuerdo al protocolo”.

Afirmó que la directora dio prioridad a brindar atención a la víctima, pues al tener conocimientos médicos le proporcionó los primeros auxilios y lo reportó a las unidades de emergencia, por lo que el joven está fuera de peligro.

En tanto, la situación de la alumna señalada será determinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual integrará la carpeta de investigación respectiva; aunque en uno de los supuestos, “que muy probablemente sucederá, que va a resultar ser aprehendida, es imposible que siga como estudiante”, y de ser así, se debe buscar la forma de que continúe con sus estudios de manera gratuita como persona privada de la libertad.

Hay padres de familia que señalan que ya había antecedentes de violencia, pero “lamentablemente” en la mayoría de las escuelas hay antecedentes de algún tipo de agresión menor o mayor, no hay una sola donde no lo haya, ya sea amenaza, un empujón o riña en el patio, citó.

En entrevista colectiva, resaltó que lo importante es el trato que se otorga a estas situaciones en torno a la escuela y a las familias y que no se toleren.

El secretario puntualizó que a nivel mundial la presencia de la fuerza pública en las instituciones educativas nunca ha logrado resolver esta situación, pues no es solución la vigilancia policiaca, mucho menos al interior de las escuelas.

Recalcó que se debe recurrir a padres y madres de familia para que haya una revisión diaria de mochilas, que conozcan los entornos de sus hijas e hijos; que conozcan y reconozcan a sus parejas, “así sea un noviazgo infantil”.

Adelantó que en 2026 se prevé el fortalecimiento de entornos escolares con bienestar, la cual será una estrategia focalizada durante este ciclo escolar y en términos presupuestales para el próximo, a efecto de combatir la violencia en los planteles.

