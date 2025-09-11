Jueves, septiembre 11, 2025
El bono de jubilados no busca resolver su vida cotidiana, es un reconocimiento: Homero Meneses
Tras la marcha de jubilados y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el centro de Tlaxcala, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, dio detalles sobre los acuerdos alcanzados respecto al bono anual para maestros jubilados.

Durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, el funcionario recordó que este bono existe desde 2013, cuando se repartieron 8.5 millones de pesos entre 5 mil 312 jubilados, resultando en mil 600 pesos por persona.

“Es muy importante que quede claro eso. Ese bono no busca, no atiende, no es su propósito resolver la vida cotidiana de los jubilados”, afirmó.

Meneses Hernández señaló que el número de jubilados ha aumentado, y actualmente son 7 mil 487. Por ello, era necesario ajustar el recurso para este año. “Una vez atendiendo esta circunstancia y corrigiendo lo que durante 13 años no se hizo”, dijo.

Sobre la propuesta sindical de aumentar el bono a 6 mil pesos, comentó que no era viable: “Eso significaba pasar de 11.9 millones de pesos a 43.5 millones de pesos, era imposible pagarlo en cuatro meses”.

El aumento aprobado para 2025 será 2 mil pesos, en 2026,  2 mil 400 y en 2027, 2 mil 540 pesos. “Esto significa corregir lo que en 13 años no se hizo”, recalcó.

Meneses Hernández recordó que las pensiones de jubilados varían según su último ingreso, desde 6 mil hasta 30 mil pesos mensuales, y que el bono complementa estos ingresos. “No es el único ingreso. El otro ingreso es el de la pensión de adultos mayores”, explicó.

También destacó el impacto de reformas recientes: “Hoy las y los trabajadores en situación de jubilación gozan, ya no de apoyo, sino de derechos. Esto se va a corregir con el fondo de pensiones que el propio expresidente al término de su mandato determinó”.

Meneses Hernández enfatizó que la gobernadora instruyó atender la situación de manera ordenada y con compromiso social: “Una vez más la gobernadora da muestra de que con una buena administración y con compromiso social se pueden atender esos temas”.

El titular de la SEPE resaltó que los recursos deben distribuirse de manera justa, considerando los ingresos de cada jubilado. “Hay compañeros que afortunadamente tienen pensiones en el tope de lo que marca el ISSSTE, otros que ganan solamente 8 mil o 6 mil pesos mensuales”, indicó.

Finalmente, Meneses Hernández subrayó que el bono es un reconocimiento y no un sustento: “Insisto, es muy claro que quede. Ese bono no no es su propósito resolver la vida cotidiana de los jubilados”.

