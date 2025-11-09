Avanza certificación docente y fortalecimiento de lenguas originarias en Tlaxcala: Cisneros

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), a través de la Dirección de Educación Indígena, impulsa un plan integral para fortalecer la enseñanza en lenguas originarias y la profesionalización del magisterio en Tlaxcala, informó Margarita Cisneros Tzoni, directora de Educación Indígena, quien explicó que este esfuerzo busca preservar las raíces lingüísticas y culturales de las comunidades originarias de la entidad.

En entrevista, la funcionaria señaló que el rescate de las lenguas es hoy una prioridad ante el riesgo de pérdida que enfrentan el náhuatl y el yumhú. “Antes, una de las luchas de los pueblos fue que la educación se diera en su lengua. Hoy es al revés: lo que se ha perdido son nuestras lenguas. Por eso estamos trabajando para rescatarlas”, expuso.

Cisneros Tzoni indicó que uno de los ejes de trabajo es la certificación de los docentes, quienes deben acreditar el dominio de una lengua indígena ante el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). “Estamos pidiendo que los maestros se preparen y se certifiquen. Ahorita cursan un diplomado en náhuatl, porque la lengua debe ser la esencia de nuestro subsistema”, explicó.

La directora informó que el próximo 12 de noviembre se entregarán los certificados a los primeros docentes que concluyeron su evaluación este año. “Fueron seis maestros los que presentaron su examen en julio; tres de ellos ya están certificados y los demás continúan reforzando su conocimiento”, detalló.

Actualmente, el subsistema cuenta con 257 docentes, de los cuales cerca del 90 por ciento aún debe completar su proceso de evaluación. “Muchos de ellos hablan la lengua, pero no han hecho el procedimiento administrativo para obtener el documento que los acredita como hablantes certificados”, añadió.

El proceso, precisó, es voluntario, pero la Secretaría brinda acompañamiento y formación. “No se puede exigir, pero sí ofrecer las herramientas. A través de un diplomado diseñado por Prodep –Programa para el Desarrollo Profesional Docente– los maestros se preparan para atender las necesidades de la educación indígena”, comentó.

Además, la directora resaltó que buscan generar conciencia entre los docentes, alumnos y padres de familia sobre la importancia de mantener viva la lengua. “Hablar nuestras lenguas implica oportunidades, pero más allá de lo material, es la esencia que guarda una cosmovisión integral. Nuestras lenguas hablan del respeto a la naturaleza, a la sociedad y a nuestros ancestros”, expresó.

Cisneros Tzoni recordó que la pérdida de las lenguas originarias no es reciente. “En el pasado, a muchos padres se les prohibió enseñarlas por considerarse algo discriminatorio. Eso provocó que las nuevas generaciones dejaran de hablarlas”, relató.

Por ello, destacó que desde la SEPE se trabaja en una cadena educativa continua, que va desde el nivel inicial hasta la secundaria indígena, con el fin de consolidar el aprendizaje lingüístico desde la primera infancia. “El esfuerzo está en que los niños que inicien en preescolar sigan en el mismo subsistema, y pronto tendremos la secundaria indígena para garantizar esa continuidad”, explicó.

Asimismo, reconoció el respaldo del actual gobierno estatal en la materia. “La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha sido muy asertiva en fortalecer la educación indígena. Ya contamos con la Universidad Intercultural, donde se enseñan el náhuatl y el yumhú”, señaló.

Finalmente, Cisneros Tzoni expresó que uno de los objetivos más ambiciosos es que las lenguas originarias sean parte de toda la educación básica en Tlaxcala. “Ojalá que así como se enseña el inglés, podamos enseñar el náhuatl y el yumhú. Es un sueño que aspiramos a concretar, porque una lengua no solo comunica: también construye identidad y humanidad”.

