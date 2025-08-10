Atención educativa a estudiantes con discapacidad se ha ampliado en Tlaxcala: SEPE

En Tlaxcala, el acceso a una educación inclusiva para estudiantes con discapacidad ha mejorado en el nivel básico, pero continúa como una asignatura pendiente en la educación media superior, donde aún persisten barreras estructurales que limitan la continuidad escolar de este sector de la población, señaló Homero Meneses Hernández, titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE).

- Anuncio -

Durante el arranque del Boteo Teletón 2025, realizado el pasado 7 de agosto en Palacio de Gobierno, el funcionario llamó a reforzar la inclusión más allá de la educación básica.

Consulta más en: Inicia campaña de boteo Teletón 2025 con integración de municipios y escuelas en Tlaxcala

“Necesitamos atender a todas y cada una de las escuelas, y no solo en educación básica. También en la media superior, donde ya encuentran una barrera en términos de educación”, expresó.

Actualmente, Tlaxcala cuenta con mil 435 escuelas de educación básica, de las cuales solo 595 tienen personal especializado para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. A pesar del esfuerzo institucional, esta cifra representa apenas una parte del total que debería tener cobertura.

- Advertisement -

De acuerdo con datos de la SEPE, estas 595 escuelas son atendidas por 96 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que anteriormente solo alcanzaban a cubrir 535 escuelas. A esto se suman 21 Centros de Atención Múltiple (CAM) distribuidos en el estado.

El funcionario explicó que la Constitución establece que todas las escuelas deberían contar con servicios especializados en inclusión, sin embargo, esto no ha sido posible por falta de recursos y personal capacitado. “Estamos avanzando, pero aún estamos lejos de cumplir con lo que marca la ley”, reconoció.

Para ampliar la cobertura, la SEPE ha firmado convenios de colaboración con los gobiernos municipales, los cuales han comenzado a destinar recursos específicos para la contratación de maestros de educación especial. Cada ayuntamiento aporta 6 mil pesos mensuales, mientras que la Secretaría complementa con otra parte del salario.

- Advertisement -

Te puede interesar: SEPE–USET y alcaldes reafirman compromiso con la educación inclusiva en Tlaxcala

Gracias a este esquema, se ha logrado incorporar a 60 docentes itinerantes que brindan atención en distintas escuelas a lo largo del estado. Esta estrategia ha permitido sumar a más de 248 instituciones a los servicios de apoyo, elevando la cifra total a cerca de 800 escuelas con algún tipo de atención especializada.

Meneses destacó que si bien se ha hecho un esfuerzo importante, la atención sigue concentrada en el nivel básico, dejando fuera a cientos de jóvenes con discapacidad que desean continuar sus estudios en bachillerato o preparatoria, donde las opciones inclusivas son prácticamente inexistentes.

“Es necesario que trabajemos en una estrategia estatal que permita abrir oportunidades reales en el nivel medio superior. No podemos permitir que los jóvenes con discapacidad se queden sin alternativas educativas después de la secundaria”, enfatizó el secretario.

Subrayó la relevancia del futuro Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo de Tlaxcala (CRIAT), que ofrecerá atención integral a personas con discapacidad. “Este centro ayudará a reducir la incertidumbre que viven muchas familias que no saben a dónde acudir”, afirmó.

Homero Meneses reiteró que la inclusión educativa no puede ser una política parcial ni temporal. “Es un derecho humano que debe garantizarse en todos los niveles. Vamos por buen camino, pero aún falta mucho por hacer”, concluyó.