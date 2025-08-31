Realizarán asambleas informativas para becas Rita Cetina y Benito Juárez en septiembre

El titular del programa de Becas para el Bienestar en Tlaxcala, Moctezuma Bautista Vásquez anunció una jornada estatal de asambleas informativas para orientar a familias y estudiantes sobre el registro a las becas Rita Cetina (para educación básica) y Benito Juárez (media superior), con el objetivo de combatir el rezago educativo.

“Como ustedes saben, somos el programa más grande del gobierno federal y, sin duda, siempre estamos trabajando. Siempre hay temas que informar, material para informar”, dijo.

Estas reuniones se llevarán a cabo en 360 instituciones, las cuales serán visitadas por servidores educativos para acercarse a madres, padres y tutores, con el fin de explicarles el procedimiento de registro en la plataforma digital.

Para media superior, las asambleas se desarrollarán del 4 al 24 de septiembre en secundarias y del 25 al 30 de septiembre, únicamente en días hábiles. La convocatoria se realizará mediante carteles colocados en cada plantel, además de la agenda disponible en línea a través del portal oficial de becas.

Bautista Vásquez recordó que la Coordinación Nacional de Becas solicita crear una “llave” (cuenta de acceso) previa al registro y precisó que el trámite de la beca Rita Cetina se realizará entre el 15 y el 30 de septiembre en la página oficial del programa.

Además, enfatizó que el registro para Rita Cetina debe hacerlo una sola persona por estudiante (madre, padre o tutor). “Esto, porque si dos personas se registran al mismo estudiante, el sistema lo detecta y la tarjeta no va a llegar”, advirtió, para evitar contratiempos en la entrega del medio de pago.

“Es muy importante, aquí me detengo nada más para subrayar que los padres, madres o tutores hagan adecuadamente el registro, porque si no luego en ocasiones se trunca”, dijo.

Sobre la beca Benito Juárez en media superior, aclaró: “el registro se realizará en nombre del estudiante. Sin embargo, es importante resaltar que cuando se haga la entrega de la tarjeta tiene que ir el padre y madre o tutor, pues aún son menores de edad”.

En documentación, pidió especial cuidado: “El CURP debe estar certificado, además de la identificación oficial, un comprobante de domicilio vigente, no mayor a dos meses, un correo electrónico, un número de celular”. Para las y los estudiantes, solicitó tener a la mano el CURP y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Indicó que la CCT es “un código de 10 dígitos” que se encuentra en la página siged.sep.gob.mx/SIGED/ y pidió verificar el registro escolar: “Aquí es importante mencionar que es necesario que los padres, madres o tutores verifiquen que esté en el SIGED, de lo contrario, se presentarán problemas en la entrega de la tarjeta”.

En su cierre, reiteró la prioridad gubernamental: “la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está preocupada y ocupada para que las niñas, niños, jóvenes y adolescentes se encuentren donde deben de estar en nuestras aulas, ya son poco más de 13 millones de beneficiarias y beneficiarios”.

Finalmente, adelantó que “la presidenta todavía va a llegar a todas las primarias, a todos los preescolares. Aquí en Tlaxcala no va a ser la excepción. Para el 2026 vamos a arrancar con ese proceso de las primarias y para el 2027 vamos a arrancar con el proceso de incorporar a todos los preescolares”.