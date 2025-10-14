Alrededor de 70 por ciento de la matrícula escolar del CRI-Escuela cuenta con una beca; de esta forma se evita la deserción, señala Manzano Olvera

A fin de prevenir la deserción escolar, de 350 alumnos que integran la matrícula de la Escuela del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), alrededor de 50, que representan 70 por ciento de la totalidad, tienen una beca, informó Irving Uriel Manzano Olvera, director de esta institución.

En el marco de inauguración del nuevo edificio del CRI-Escuela, por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, puntualizó que la inversión en la construcción de estas instalaciones ascendió a aproximadamente 6.2 millones de pesos.

Al resaltar la importancia de la formación de profesionales en esta área de la salud, Manzano Olvera mencionó que se implementan cuatro tipos de beca para prevenir el abandono escolar y que para apoyar a las y los estudiantes, 250 tienen algún tipo de este beneficio.

Agregó que esa cantidad “significa que más de 70 por ciento de la matrícula actual” accede a este respaldo; asimismo, enfatizó que de agosto de 2023 a la fecha, se ha ayudado a 131 alumnos a obtener su título profesional, por lo que del total de egresados con este documento, desde la creación de la licenciatura de terapia y rehabilitación física, cerca de 25 por ciento corresponde a los dos últimos años.

Añadió que estos logros no son individuales, sino son el reflejo del trabajo en equipo, desde la coordinación académica y la de apoyo médico esencial hasta la administrativa, pues con esta suma de voluntades, “el compromiso y el amor a esto, hemos conseguido consolidar todo lo que soñamos”.

Anticipó que el CRI- Escuela, ubicado en la ciudad de Apizaco, trabaja en un nuevo proyecto que consiste en la creación, en la rehabilitación y en la ampliación de nuevos espacios en materia de terapia física, pues el edificio antiguo quedará más libre para las actvidades del CRI.

Dijo que el edificio nuevo, el cual consiste en cinco aulas y otros espacios, permitirá poner orden, ya que en un área estará ubicada la parte escolar y en la otra la de atención a pacientes, para que se sientan más cómodos, “tengan equipamiento de mejor calidad, que estén más satisfechos por venir”.

Abundó que esta propuesta será presentada a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a efecto de que ella emita las recomendaciones pertinentes y, “después, tener una posterior aprobación para que podamos hacer la remodelación y ampliación de ese edificio”.

Al respecto, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) y del CRI-Escuela, recordó que hace un año se colocó la primera piedra para la construcción de este edificio.

Destacó que el CRI-Escuela pertenece a la Red de Escuelas del país en esta materia, la cual es avalada por el Sistema Nacional DIF; al mismo tiempo, reafirmó que al final de la actual administración, todas las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de los municipios, contarán con equipamiento.

Por su parte, Lorena Cuéllar Cisneros, titular del Poder Ejecutivo local, indicó que esta obra nueva fue ejecutada con ahorros de la propia escuela del CRI, por lo que reiteró que “hoy sabemos dónde está el recurso”.