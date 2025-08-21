Académicos piden investigar uso de auditorio de la FCFM para rito, el pasado sábado

Docentes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) pidieron a los integrantes del Consejo de Unidad Académica que se investigue y aclare el uso que se le dio al Auditorio “Joaquín Ancona Albertos” para un rito en el que estuvo presente el director, Gabriel Kantún Montiel.

En redes sociales fueron publicados al menos dos videos del acto, uno de los cuales registró a hombres y mujeres entonando cantos dentro del recinto universitario.

Versiones extraoficiales aseguran que se trató de una ceremonia de la iglesia Adventista, de la cual, se presume, Kantún Montiel es integrante.

Al respecto, el pasado martes, los académicos Víctor Altuzar Aguilar, Maximino Luis Arroyo Carrasco, Georgina Beltrán Pérez, Alberto Cordero Dávila, Claudia Mendoza Barrera, Severino Muñoz Aguirre y Cupatitzio Ramírez Romero, enviaron una carta a los integrantes del CUA, la Doctora, Marcela Maribel Méndez Otero, el Doctor, Bulmaro Juárez Hernández, la Doctora, María del Rosario Pastrana Sánchez, el Doctor, Francisco Solano Tajonar Sanabria, la Maestra, Montserrat Nevai Coyotl Ojeda, la Maestra, Martha Patricia Velasco Romero, Jonathan Sanabria González, Miryam Aranza Rodríguez Bozo, y el Contador Público, César Gutiérrez Chávez Consejeros, pidiendo que “sea investigada y aclarada la posible violación de la normativa universitaria vigente que rige a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a quien o quienes sean responsables del préstamo del Auditorio ‘Joaquín Ancona Albertos’ de ésta Facultad y Casa de Estudios, para que un evento de una congregación religiosa fuere realizado el sábado 16 de agosto próximo pasado, con la presencia activa del Director Dr. Gabriel Kantún Montiel.

En su misiva, los profesores y profesoras advierten que “el uso de los espacios físicos (Auditorio “Joaquín Ancona Albertos”, salas, salones y cualquier espacio de la Facultad) debe ser destinado a las funciones sustantivas de la FCFM, acordes con la Ley y el Estatuto Orgánico”.

En esa lógica, señalan que “cualquier posible reglamentación corresponde exclusivamente al Consejo de Unidad Académica, para dar cumplimiento a los objetivos académicos de una Universidad Pública plural, incluyente, laica e informada, garantizando la libertad de expresión”.

El director, dio a conocer a su comunidad el siguiente mensaje:

“Apreciable comunidad de la FCFM.

“Reciban un cordial saludo. En relación a lo ocurrido el pasado sábado 16 de agosto en el que un grupo religioso realizó un evento en las instalaciones de la Facultad, por este medio reconozco que su autorización es una responsabilidad que corresponde a mi cargo, por lo que ofrezco una sincera disculpa a la comunidad.

“Nuestros espacios deben destinarse prioritariamente a actividades académicas, culturales y administrativas, por lo que a partir del lunes 18 de agosto se implementará un procedimiento para regular el apartado de las salas y la organización de eventos. A partir de ahora, toda solicitud de uso de salas deberá realizarse mediante un formato de solicitud de evento. Este mecanismo garantizará que no se repitan situaciones similares en el futuro.

“Agradezco a todas las personas que me han expresado sus opiniones y preocupaciones sobre el asunto, tanto en privado como de manera pública. Esta situación nos recuerda la necesidad de fortalecer los procedimientos y la importancia de las mejores prácticas. Reitero mi compromiso con la construcción de un ambiente plural, respetuoso y académico. Atentamente, Dr. Gabriel Kantún Montiel”.