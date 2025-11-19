A pesar de denuncias de la comunidad, SEP afirma que el Tecnológico de Libres “trabaja con normalidad”

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla asegura que las actividades académicas, culturales y deportivas “se desarrollan con total normalidad” en el Instituto Tecnológico Superior de Libres (ITSL).

En el comunicado No. 185 / 2025, la dependencia afirma que “el trabajo, compromiso y atención a la comunidad escolar por parte de docentes, trabajadores administrativos y directivos es permanente” y que “las clases se desarrollan en los días y horarios habituales, con el objetivo de formar profesionistas competitivos”.

El posicionamiento oficial se emite en un contexto de denuncias y quejas en redes sociales por parte de supuestos estudiantes, docentes y personal administrativo del ITSL. E

La Jornada de Oriente ha documentado que la comunidad del instituto ha difundido en redes sociales un audio colectivo y otros mensajes de inconformidad en los que acusan al director José Alfonso Martagón Mirón, y previamente al exdirector Juan Antonio González Fuentes, de “abusos de autoridad, presiones laborales, proselitismo político a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y desvío de recursos públicos”.

Entre las quejas compartidas por la comunidad académica figuran: la exigencia de “votar todo verde” durante el pasado proceso electoral, la presentación de credenciales de elector, la entrega tardía de mobiliario e insumos básicos (como cortinas, proyectores, cloro y bolsas de basura), despidos y remociones consideradas arbitrarias, y la falta de aplicación de un presupuesto de cinco millones de pesos destinado al equipamiento de laboratorio.

Mientras la SEP estatal declara normalidad, la comunidad interna advierte que no se ha atendido el meollo del conflicto: las irregularidades administrativas, la falta de transparencia y la utilización de la institución con fines políticos.

Los supuestos inconformes exigen una auditoría, la revisión laboral de personal y la rendición de cuentas del uso de recursos.

