Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEducación

A pesar de denuncias de la comunidad, SEP afirma que el Tecnológico de Libres “trabaja con normalidad”

La SEP asegura que las actividades “se desarrollan con total normalidad” en el Instituto Tecnológico Superior de Libres.
Martín Hernández Alcántara

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla asegura que las actividades académicas, culturales y deportivas “se desarrollan con total normalidad” en el Instituto Tecnológico Superior de Libres (ITSL).

En el comunicado No. 185 / 2025, la dependencia afirma que “el trabajo, compromiso y atención a la comunidad escolar por parte de docentes, trabajadores administrativos y directivos es permanente” y que “las clases se desarrollan en los días y horarios habituales, con el objetivo de formar profesionistas competitivos”.

Leer más: Ahora surge paro en el Instituto Tecnológico de Libres

El posicionamiento oficial se emite en un contexto de denuncias y quejas en redes sociales por parte de supuestos estudiantes, docentes y personal administrativo del ITSL. E

La Jornada de Oriente ha documentado que la comunidad del instituto ha difundido en redes sociales un audio colectivo y otros mensajes de inconformidad en los que acusan al director José Alfonso Martagón Mirón, y previamente al exdirector Juan Antonio González Fuentes, de “abusos de autoridad, presiones laborales, proselitismo político a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y desvío de recursos públicos”. 

Puedes consultar: Conflicto entre actual y anterior director, origen del conflicto en el Tecnológico de Libres

Entre las quejas compartidas por la comunidad académica figuran: la exigencia de “votar todo verde” durante el pasado proceso electoral, la presentación de credenciales de elector, la entrega tardía de mobiliario e insumos básicos (como cortinas, proyectores, cloro y bolsas de basura), despidos y remociones consideradas arbitrarias, y la falta de aplicación de un presupuesto de cinco millones de pesos destinado al equipamiento de laboratorio. 

Mientras la SEP estatal declara normalidad, la comunidad interna advierte que no se ha atendido el meollo del conflicto: las irregularidades administrativas, la falta de transparencia y la utilización de la institución con fines políticos.

Los supuestos inconformes exigen una auditoría, la revisión laboral de personal y la rendición de cuentas del uso de recursos.

Te puede interesar: Asegura SEP que paro en el Tecnológico de Ajalpan terminará el próximo martes

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...
Nacional

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Conflicto entre actual y anterior director, origen del conflicto en el Tecnológico de Libres

Martín Hernández Alcántara -
Un audio difundido en redes sociales por supuestos integrantes de la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Libres (ITSL) exhibió la confrontación entre el...

Ahora surge protesta de estudiantes y docentes en el Instituto Tecnológico de Libres

Martín Hernández Alcántara -
Con la protesta aún vigente en el Instituto Tecnológico de Tehuacán y sin siquiera una semana transcurrida de la supuesta solución a los conflictos...

INAOE festejó 54 años de formar científicos comprometidos y con vocación

Paula Carrizosa -
En sus 54 años de existencia, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) ha contribuido al avance científico y tecnológico del país...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025