Participan 29 mil docentes en Consejo Técnico previo al inicio de clases en Tlaxcala: Sampedro

Esta semana, cerca de 29 mil maestras y maestros de Tlaxcala participan en la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, como parte del proceso previo al inicio del ciclo escolar 2025–2026 que arrancará el próximo 1 de septiembre.

Alma Rosa Sampedro Reyes, directora de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala (SEPE), informó que del 25 al 29 de agosto los equipos de trabajo desarrollan actividades de planeación y organización para recibir a las y los estudiantes.

“Se trata de comunidades de aprendizaje que hoy marca nuestra Nueva Escuela Mexicana y que se llevan a cabo con la entrega y profesionalización que caracteriza a mis compañeros docentes”, explicó la funcionaria.

Señaló que las jornadas se realizan de 8 a 13 horas y en algunos casos en sedes concentradoras que reúnen a varias instituciones educativas.

Sampedro Reyes destacó que esta fase intensiva cuenta con la observación de personal federal, encabezado por Emilio Mejía Mateos, coordinador de los Consejos Técnicos a nivel nacional.

“El maestro Emilio Mejía se encuentra en nuestro estado con su equipo de trabajo, llevando a cabo las visitas de observación sobre esta fase intensiva, donde todos mis compañeros van a arrancar con todo este ciclo escolar”, puntualizó.

La directora explicó que la asistencia de docentes varía según el tipo de plantel, ya sea unitario, multigrado o de organización completa. Sin embargo, en conjunto se contabilizan alrededor de 29 mil participantes.

Recordó que los Consejos Técnicos Escolares son fundamentales porque permiten a las y los maestros fortalecer su programa analítico y de mejora continua, mediante diagnósticos y el intercambio de experiencias.

“En este intercambio, todos tienen parte de esa información en la cual comparten y vuelven a construir su programa de mejora. Decirles que el programa de mejora sigue, como lo dice su nombre, cada día se sigue fortaleciendo”, subrayó.

La fase intensiva concluirá el viernes 29 de agosto, aunque los Consejos Técnicos continuarán a lo largo del ciclo escolar, con la primera sesión ordinaria programada para el 30 de septiembre.

Respecto a la observación federal que se desarrolla en Tlaxcala, Sampedro Reyes aseguró que representa un reconocimiento al trabajo docente en la entidad y un precedente importante a nivel nacional.

“La Federación tiene la mirada en Tlaxcala porque ha sido un precedente muy importante en el cual nuestro estado ha aportado conocimientos, actividades y, sobre todo, la entrega de mis compañeros docentes”, comentó.

Finalmente, afirmó que el compromiso del magisterio tlaxcalteca es ofrecer los mejores resultados. “Tlaxcala, por supuesto que merece la mejor atención en el sistema educativo y lo vamos a hacer”, concluyó.