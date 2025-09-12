Viernes, septiembre 12, 2025
VW anuncia reorganización en México para digitalizar automatizar procesos

La reestructuración se da ante presiones del sector

Volkswagen anuncia reorganización y digitalización en México, enfrenta retos laborales y fortalece su posición en la industria automotriz nacional en 2025.
Panorámica de la planta Volkswagen en Puebla, pionera en procesos digitalizados y automatizados.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Volkswagen de México anuncia una reorganización con tendencia a digitalizar y automatizar sus procesos. Mediante un comunicado, informó que el segundo semestre de 2025 se abre con un movimiento clave para la industria automotriz global. 

La firma germana confirma una reorganización institucional que orienta sus procesos hacia la digitalización y automatización, en respuesta a los retos actuales derivados de nuevas regulaciones, aranceles y la evolución de las cadenas de valor.

La armadora añade que consolida así su papel dentro del grupo Volkswagen, adecuando su infraestructura y modelo productivo a exigencias internacionales.

Este enfoque estratégico responde a la ruta marcada por el “Top 10 Program 2025” y el plan Zukunft Volkswagen, ambos centrados en productividad, electrificación, disciplina financiera y transformación operativa progresiva

Puebla se establece como punto de referencia regional para la producción y exportación, evidenciando el avance hacia esquemas energéticos sostenibles y la integración de tecnologías innovadoras.

La transición hacia la electromovilidad se refleja en las recientes inversiones: la apertura de una nave de pintura totalmente eléctrica y el uso de energía renovable en más de 93 por ciento del consumo total.

Volkswagen sostiene que la optimización energética, la reducción de emisiones y la automatización de procesos serán los pilares durante la segunda mitad del año, colocando a México en una posición estratégica ante el mercado internacional.

 

Aunque el comunicado oficial no lo especifica, el historial de digitalización en la industria apunta a que estos procesos frecuentemente conllevan ajustes en la plantilla laboral. La reconfiguración tecnológica no sólo redefine tareas y competencias, sino que tiende a reducir la mano de obra directa.

La empresa añade que impulsa alianzas con instituciones educativas para modelos de formación dual, gestión de datos y automatización, elementos centrales en el desarrollo de talento especializado.

Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen de México, insiste en que “México tiene ventajas estructurales que debemos activar estratégicamente para mantenernos relevantes en un sector que está cambiando de forma irreversible”. 

La revisión del T-MEC y la política comercial de Estados Unidos aportan incertidumbre, pero la firma subraya su compromiso con el libre comercio y el cumplimiento normativo, al tiempo que adapta su oferta a las nuevas exigencias regulatorias y tecnológicas.

La reorganización emprendida por Volkswagen representa el inicio de una etapa industrial basada en la resiliencia, la capacidad de adaptación y la apuesta por la competitividad regional. El viraje hacia la digitalización y automatización impulsa no sólo la eficiencia operativa, sino una revisión profunda del perfil laboral y de las soluciones de movilidad exportadas desde México.

