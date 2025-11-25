Martes, noviembre 25, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Gobierno de Puebla rehabilitará mil 600 viviendas en el Centro Histórico: AMIC

Plan piloto contempla inversión pública en casonas dañadas y su posterior devolución

El gobierno de Puebla alista un programa para rehabilitar mil 600 viviendas en el Centro Histórico mediante comodatos con propietarios, con usos de vivienda, comercio y espacios culturales.
Casona del Centro Histórico de Puebla en proceso de rehabilitación como parte del programa para recuperar mil 600 viviendas deterioradas
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El gobierno del estado planea la rehabilitación de mil 600 viviendas y casonas en mal estado en el Centro Histórico de Puebla, con el fin de destinarlas a vivienda, comercio y usos culturales mediante esquemas de comodato con sus propietarios. El presidente local de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Javier Tejeda, explicó en conferencia de prensa que se trata de un proyecto incluido en el Plan Estatal de Desarrollo, en el que la iniciativa privada participará en la elaboración de proyectos ejecutivos que serán sometidos a autorización de la autoridad estatal.

Según el dirigente, ya se explicó el proyecto a algunos vecinos del Centro Histórico en la rehabilitación de casonas y espacios para poner en marcha un esquema piloto en una propiedad ubicada en la 3 Poniente, que servirá como modelo técnico, jurídico y financiero para el resto de los inmuebles. 

El objetivo es que la intervención detenga el deterioro de fincas que hoy representan riesgos para la población y, al mismo tiempo, se integren al patrimonio urbano como vivienda digna, galerías de arte, museos, oficinas o negocios.

Tejeda detalló que el programa contempla mil 600 viviendas identificadas en condiciones de deterioro, algunas con daños estructurales y abandono prolongado, lo que incrementa la vulnerabilidad del polígono declarado Patrimonio Mundial. 

Precisó que una parte de estos inmuebles enfrenta conflictos legales, como juicios intestados o desconocimiento del paradero de los dueños, lo que vuelve más complejo el arranque de obras y la regularización de la propiedad.

El presidente local de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción subrayó que el proyecto será gradual, dada la magnitud del universo de inmuebles y la necesidad de resolver cada caso con las personas propietarias para poder intervenir.

Enfatizó que se trata de un trabajo “muy fuerte”, que requiere coordinar aspectos jurídicos, constructivos y financieros, así como la gestión de permisos ante dependencias federales, estatales y municipales, entre ellas el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el ayuntamiento de Puebla. 

 

El empresario refirió que la idea del titular del Poder Ejecutivo es invertir recursos públicos en casas y casonas en ruinas, habilitarlas para usos habitacionales, comerciales o culturales y, una vez concluidas las obras, devolverlas a sus propietarios en condiciones de uso y con valor patrimonial incrementado.

Tejeda resaltó que la capital poblana fue descrita en la reunión que tuvieron semanas atrás con el mandatario estatal como una de las ciudades coloniales más atractivas, por lo que la intervención en casonas abandonadas busca también reforzar su imagen y competitividad turística. 

Uno de los elementos centrales del programa es el esquema financiero planteado por el gobierno del estado, que operará como un comodato: la autoridad invierte en la rehabilitación de la casa y el propietario la “paga” a lo largo de varios años mediante un esquema similar al pago de rentas. 

El dirigente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción puntualizó que los recursos no serán a fondo perdido, sino que se buscará un equilibrio entre la inversión pública y la capacidad de pago de los propietarios, lo que hace indispensable definir reglas claras. 

A la fecha, reconoció que aún no se conoce el monto total de la bolsa que se destinará a estas acciones ni los lineamientos definitivos del programa, pero la instrucción es acelerar el proyecto piloto y, en paralelo, avanzar en la elaboración de proyectos ejecutivos.

César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) lo describió como un mecanismo “ganar-ganar”, en el que el dueño deja de tener un inmueble en ruinas para recibir una “joya” remodelada que, al término del plazo, le es devuelta completamente intervenida.

Temas

Más noticias

Nacional

Gobernadoras y gobernadores se adhieren al “Compromiso nacional por el respeto a las mujeres”

La Jornada -
Ciudad de México. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las gobernadoras y los gobernadores de...
Ciencia y tecnología

Científico reivindica las funciones ecológicas de gusanos y sanguijuelas

La Jornada -
En la Colección Nacional de Helmintos, que alberga 80 mil 400 ejemplares de gusanos parásitos, no sólo se documenta la biodiversidad de estas especies,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:49

SSP asume hoy control de la seguridad en Atzitzintla, tras renuncia masiva de policías

Yadira Llaven Anzures -
El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, tomó este viernes el control de la seguridad del municipio...

Construye gobierno estatal Subestación Eléctrica en San José Chiapa; garantiza suministro por 30 años

Yadira Llaven Anzures -
Para garantizar el suministro de energía en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la...

En diciembre arranca la rehabilitación del Paseo Bravo

Patricia Méndez -
Será en el mes de diciembre, cuando el proyecto de rehabilitación del Paseo Bravo que el gobierno del estado impulsa, de inicio, mismo que...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025