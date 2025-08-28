Jueves, agosto 28, 2025
Vacío institucional impide a productores agrícolas acceder a créditos financieros, reconoce Vega; se requiere bajar tasa de interés

Una de las principales problemáticas de los productores del campo es a la dificultad para acceder a créditos financieros.
Guadalupe de La Luz Degante

Humberto Vega Vázquez, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), reconoció que una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los productores del campo es a la dificultad para acceder a créditos financieros, debido a que los intereses pueden alcanzar hasta 24 por ciento.

El funcionario enfatizó que este es uno de los temas de mayor preocupación para el agro tlaxcalteca, pues en el caso de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA) no ofrece condiciones para que este sector solicite el apoyo.

“Lamentablemente ni FIRA ni nada, no hay, ahí sí hay un vacío, a nivel nacional ahorita nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) está haciendo el esfuerzo con (el programa) Cosechando Soberanía, pero son muchos requisitos y nada más es para maíz y trigo”.

Por tanto, se necesita que FIRA apoye y que no se rebase la tasa de 10 por ciento anual en los intereses para el campo, pues solo de esta manera ” va a convenir a cualquier productor adquirir  créditos y pagarlos, “eso es lo importante, porque muchas veces se ve tan apretado que prefiere darle de comer a su familia que pagar y caer en endeudamiento,  en cartera vencida”.

Apuntó que la mayoría de productores agropecuarios trabajan y requieren préstamos “de buena fe”; incluso, en un intento de apoyo la SIA realizó un proyecto “pero lamentablemente como FIRA es de segundo piso tiene que buscar dispersores o quien disperse los recursos”.

Agregó que bajo ese esquema FIRA cobra una tasa de entre nueve y 10 por ciento, por lo que esos dispersores aumentan su porcentaje para obtener una ganancia, “pues no son hermanitas de la caridad, y eso causa que nuestro interés se vaya hasta el 22 o 24 por ciento”.

En este sentido, el subsecretario subrayó que en el campo “es muy riesgoso utilizar créditos de esa magnitud de interés”; de ahí “que siempre pedimos que sea por debajo del 10 por ciento anual”, para que realmente convenga al campesino adquirir una deuda.

“Y así vamos a impulsar, porque muchos productores que no tienen para su maquinita, que no tienen para esto o aquello, a veces ni para sus insumos o para su semilla para sembrar cada año, les cuesta” poder tener acceso a un empréstito.

Humberto Vega Vázquez remarcó que este tipo de apoyo “es lo que necesitamos, porque también el gobierno por más lana que le meta (a este sector), no alcanza para las más de 220 mil hectáreas que se siembran, no, no va a alcanzar ese dinero”.

