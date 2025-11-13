Uno de cada 10 mexicanos que supera la pobreza lo logra gracias al turismo: Josefina Rodríguez

En nuestro país, uno de cada 10 mexicanos que ha conseguido salir de la pobreza lo ha logrado por medio de la actividad turística, sostuvo la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien manifestó que el sector, lejos de limitarse a la generación de empleos, se ha consolidado como motor de transformación y equidad en diversas regiones del país.

El turismo es actualmente el principal empleador de jóvenes y el segundo de mujeres en México, lo que lo convierte en un eje estratégico para la inclusión social y económica. No se trata únicamente de cifras, sino de historias y comunidades que encuentran en la actividad turística comunitaria un camino viable para mejorar sus condiciones de vida, fortalecer sus tradiciones y preservar su entorno, añadió

La titular federal de Turismo encabezó la inauguración del foro Creadores México en Puebla, ciudad que se prepara para ser sede del Tianguis Turístico Nacional en 2027, un evento que, dijo la secretaria, consolidará su posición en el mapa turístico global y abrirá nuevas avenidas de desarrollo para empresarios, jóvenes emprendedores y comunidades locales.

Durante su intervención, Rodríguez Zamora celebró la designación de Puebla como sede del máximo encuentro nacional del sector, subrayando que la derrama económica y el impacto cultural serán determinantes para el progreso regional.

Resaltó que el turismo aporta 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, sostiene un crecimiento anual de 4.4 por ciento y ha colocado a México como el sexto país más visitado en el mundo.

Añadió que, de acuerdo con los datos más recientes, el país registra un incremento de 14 por ciento en visitantes extranjeros, así como un aumento de 6.4 por ciento en turistas que pernoctan, acompañado de una derrama económica superior en 6.2 por ciento.

El gobierno federal mantiene como meta consolidar a México en el selecto grupo de los cinco destinos turísticos más visitados globalmente, superando el reto que representan países como Italia y Turquía. La clave, según Josefina Rodríguez, es diversificar la oferta hacia mercados emergentes, aumentar la calidad y profesionalización de los servicios, y potenciar el turismo comunitario que permite que pueblos conserven su riqueza cultural mientras acceden a nuevas oportunidades de bienestar y empleo digno.

Agregó que la plataforma digital “Mayacán” es un claro ejemplo, al integrar más de 100 comunidades y 90 experiencias turísticas únicas, que operan bajo criterios de sustentabilidad y excelencia avalados por la UNESCO.

De cara al Mundial de Futbol 2026, el país se prepara para recibir a 5 millones de turistas adicionales, para lo que se ha diseñado una aplicación digital que integrará 280 rutas turísticas en todo el territorio nacional, brindando información sobre hospedaje, restaurantes, atractivos y puntos de interés.