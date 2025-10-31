Viernes, octubre 31, 2025
Transportistas denuncian exclusión de traslado de materiales para el Tren Interoceánico

Transportistas bloquearon el Periférico Ecológico; denunciaron ser excluidos del traslado de materiales para obras el Tren Interoceánico.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Transportistas bloquearon por más de cinco horas el Periférico Ecológico; denunciaron ser excluidos del traslado de materiales para obras el Tren Interoceánico.

Los inconformes, que obstruyeron la circulación a la altura de la 11 sur, denunciaron que fueron sacados de la Mina Santa Fe, por lo que no están llevando balastro para obras de la línea K del citado proyecto.

Alejandro Flores Borjas, secretario general de la Federación Mexicana de Justicia Laboral, sostuvo que fueron desplazados por otros sindicatos foráneos y que debido a esta disputa por transportar el material, el 29 de octubre hubo una trifulca que dejó como saldo 10 heridos y algunos desaparecidos, de los que no precisó cuántos.

El dirigente pidió la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier, a fin de destrabar el conflicto y se privilegie a transportistas locales.

“Hay como 10 personas heridas, desaparecidas, ahorita no tengo muy bien el dato, pero preocupa. Hoy están las madres de familia, los padres de familia de transportistas preocupados por el paradero de su gente.” 

En este contexto, los trabajadores insisten en que se ponga alto a la intromisión de agrupaciones externas y se otorguen garantías para la seguridad de quienes laboran en las obras.

