Todavía está el maguey a merced de saqueadores, señala del Razo; necesario definir sanciones en ley que protege a este cultivo, indica

“Estamos todavía a merced de los mixioteros, de los penqueros, de los ‘chinicuileros’ y de los barbacolleros”, señaló Rodolfo del Razo Curiel, presidente de la Unión de Productores de Maguey, quien apremió a especificar sanciones contra el saqueo de este recurso natural.

Sin embargo, no precisó las pérdidas económicas que han ocasionado estas actividades ilícitas cometidas hacia esta planta (de la que se obtiene aguamiel para elaborar pulque) y los propios productores.

Remarcó que “ahorita seguimos impulsando la Ley para el Fomento y Conservación del Maguey y sus Derivados del Estado de Tlaxcala (aprobada en 2016), para precisamente tener la certeza” de que este cultivo sí estará resguardado legalmente.

Sin embargo, reconoció que los productores “estamos todavía a merced de los mixioteros, de los penqueros, de los chinicuileros (que extraen el gusano del maguey) y de los barbacolleros con el robo de pencas para hacer la babarcoa”, resaltó el productor.

Por tanto, subrayó que una vez que alguna de estas personas sea detenida por las autoridades correspondientes, como sanción por el delito que comete contra el maguey, haya detrás “una ley que nos ampare y que le haga pagar a estos saqueadores, a estos depredadores”.

Acentuó que esta sería una forma de acceder a la justicia, pues en el marco legal que está vigente en esta materia, todavía no se establece con precisión la pena y los montos cuando se trata de multas económicas, por lo que se han realizado pláticas con algunos diputados locales “para que nos ayuden a impulsar (la propuesta), ya está, el implementar sanciones ya está”.

Lamentó que la ley no se aplique efectivamente por la falta de estas precisiones. “Es que -añadió- sí necesitamos nosotros, por fuerza, que se legislen estos montos de las penalizaciones que se van a hacer, tanto de detenciones físicas como también económicas”.

Al respecto, en marzo pasado, la LXV Legislatura del Congreso del estado aprobó la reforma al Código Penal local para tipificar de manera específica el delito de robo de maguey y otros productos agrícolas, a fin de fortalecer la protección legal de productores ante prácticas ilícitas.

Se establecen sanciones “para quienes sustraigan ilegalmente plantas y sus derivados, independientemente de su estado de desarrollo, garantizando así la seguridad jurídica de los agricultores”, y se reconoce que la remoción no autorizada de la cutícula del maguey (desmixiotado) afecta su crecimiento y productividad “ocasionando pérdidas económicas significativas y desincentivando” su cultivo.

Asimismo, considera las circunstancias en las que se comete el delito, como la nocturnidad y la falta de vigilancia en los campos agrícolas, “factores que han dificultado la aplicación de la justicia en estos casos”, indicó el Congreso en un comunicado.

