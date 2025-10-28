Tlaxcala crece 25.2% en número de establecimientos; se crean casi 10 negocios por día: Inegi

Entre 2018 y 2023, el número de establecimientos pasó de 69 mil 715 a 87 mil 264 en Tlaxcala, lo que representa una variación de 25.2 por ciento, equivalente a la creación de 9.8 negocios por día, informó el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Carlos Manuel Lozano García.

“Es increíble, pero incluso en la pospandemia hubo un crecimiento de la economía bastante interesante”, destacó durante su participación en el Primer Ciclo de Conferencias “Tlaxcala Exporta 2025”, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

El funcionario explicó que los Censos Económicos 2024, con información correspondiente a 2023, confirman una expansión sostenida del aparato productivo local. El avance no se limita al número de empresas, pues el número de personas ocupadas pasó de 221 mil 625 en 2018 a 267 mil 959 en 2023, lo que equivale a una tasa media anual de crecimiento del 3.9 por ciento.

“El personal ocupado tiene que ver con los aspectos de la empleabilidad y la empleabilidad también se da a partir de las competencias laborales, es lo que blinda a ustedes a partir de la universidad.”, puntualizó Lozano García.

En cuanto al Valor Agregado Censal Bruto, Tlaxcala alcanzó 80 mil 277 millones de pesos a precios de 2023, con un crecimiento de 4.6 por ciento respecto al quinquenio anterior. Este indicador, explicó, “es el valor que obtiene una mercancía a partir del proceso de transformación en la propia empresa”, lo que muestra un fortalecimiento del sector productivo.

El estudio también reporta un aumento en las remuneraciones promedio anuales por persona, que pasaron de 124 mil 463 pesos en 2018 a 133 mil 738 en 2023, una variación de 7.4 por ciento. Lozano destacó que “hubo estados con economías más fuertes que incluso tuvieron una reducción”, mientras Tlaxcala mantiene una tendencia positiva.

A pesar del avance, el reto de la informalidad continúa siendo relevante. De los 87 mil 264 establecimientos registrados, 77.7 por ciento opera de manera informal, aunque la formalidad genera el 92.3 por ciento del valor agregado total. “La informalidad capta el 42.7 por ciento de la población ocupada, frente al 57.3 por ciento que se encuentra en la formalidad”, precisó.

Por sector, las industrias manufactureras ofrecen las mejores remuneraciones, con un promedio de 172 mil 122 pesos anuales, seguidas por la minería con 247 mil 714 pesos. En contraste, el sector primario —agricultura, ganadería y pesca— promedia 82 mil 655 pesos por persona ocupada.

El Producto Interno Bruto per cápita de Tlaxcala es de 103.5 mil pesos, frente a 234.5 mil pesos del promedio nacional, “lo que refleja un rezago estructural”, aunque con signos de mejora. La población económicamente activa supera los 700 mil habitantes, con una tasa de desocupación del 2.3 por ciento, inferior a la nacional (2.7 por ciento), y una informalidad laboral del 69.5 por ciento frente al 51.1 por ciento nacional.

En términos demográficos, Lozano García subrayó la desaceleración del crecimiento poblacional y el envejecimiento de la estructura social. “El bono demográfico se va reduciendo a medida que bajan las tasas de natalidad; eso impacta directamente en la economía y la planificación del desarrollo”, explicó. El promedio de edad en Tlaxcala es de 28 años, ligeramente menor que el nacional que es de 29 años.

El coordinador estatal del Inegi también destacó la posición estratégica de Tlaxcala como nodo logístico central del país, con acceso a puertos, aeropuertos y carreteras federales. “La ubicación privilegiada reduce tiempos de tránsito y costos de operación, lo que impulsa la competitividad en sectores clave como el automotriz y el textil”, afirmó.

Sin embargo, los principales problemas reportados por las unidades económicas siguen siendo los altos costos de insumos, la inseguridad pública, que creció de 28.3 a 37.7 por ciento, y la competencia desleal, que pasó de 26.5 a 33.1 por ciento. También preocupan los altos gastos en servicios básicos como luz, agua y telefonía.

En el cierre de su exposición, Lozano García enfatizó el papel de la información estadística en la toma de decisiones. “Es importante que la estadística vaya en beneficio de la propia sociedad”, dijo. Además, adelantó que el Inegi liberará próximamente más de 200 variables adicionales de los Censos Económicos, disponibles en su portal para consulta pública.

