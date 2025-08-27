Suspenden dos verificentros por falsificar verificaciones; “no existe interés de revocar concesiones” para otorgarlas a alguien más, sostiene la SMA

Pedro Aquino Alvarado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado (SMA), confirmó que fueron suspendidos dos verificentros, uno en Yauhquemehcan y otro en Apizaco, por falsificar verificaciones vehiculares, y sostuvo que “no existe interés de revocar concesiones para otorgar alguna a alguien más ni mucho menos”.

- Anuncio -

En días pasados, un grupo de empresarios denunció ante medios nacionales, entre ellos “El Universal”, el supuesto cierre irregular de estos centros en el estado de Tlaxcala “o posibles clausuras fabricadas” por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaet), y que se han autorizado nuevos lugares sin que exhiban el número de permiso.

En el Diálogo Circular que sostuvo con medios de comunicación en el auditorio de la Coordinación de Comunicación Social (CCOM), dijo que sí conoce la información difundida por la prensa nacional.

Precisó que las Unidades de Verificación de Inspección de Emisiones Contaminantes (antes verificentros) tienen una finalidad ambiental, por lo que a la ciudadanía también se le debe rendir cuentas y ofrecer y transparencia sobre el ejercicio de cualquier servicio concesionado.

- Advertisement -

Repasó que para el presente año la Propaet emprendió cinco procedimientos contra el mismo número de verificentros, y que en el caso de los dos referidos en la nota periodística, están suspendidos “por actividades irregulares que van en contra de la concesión”.

Apuntó que en los últimos tres años la Secretraría de Medio Ambiente ha operado un sistema en el que esta institución y la Procuraduría monitorean las actividades de verificación vehicular en forma permanente en las 34 unidades de inspección en el estado, “donde nosotros sabemos lo que ocurre”.

Te puede interesar: Alfonso Sánchez desincorporará parque vehicular obsoleto para reforzar con nuevo a seguridad y servicios

En esos dos verificetros señalados se detectó la realización de verificación sin vehículo o la venta de hologramas o la simulación de este proceso con un solo automóvil pero para favorecer a otros más, y también se halló que en redes sociales se ofrecía la venta de estos certificados, lo cual puede derivar en sanciones, ya sea económica o revocación en caso de reincidencia, indicó.

- Advertisement -

Contestó que los concesionarios “están haciendo cosas indebidas, están falsificando verificaciones”, pero no afirmó si este es un tema de currupción.

Añadió que hay un tercer verificentro suspendido por cuestiones administrativas, como la falta de dictámenes de Protección Civil y otros trámites ante la SMA.

Puedes leer: Cinco de los nueve verificentros clausurados reabren tras pagar multas y regularizar procesos