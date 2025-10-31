Viernes, octubre 31, 2025
Transportistas que bloquearon el Periférico Ecológico, denuncian exclusión y agresiones contra choferes

El Sindicato 20 de Noviembre acusa aumento de agresiones y exige la intervención estatal tras heridos y desaparecidos en proyectos como la Mina Santa Fe y el Tren Interoceánico.
Integrantes del Sindicato 20 de Noviembre exigen seguridad y justicia tras ataques a transportistas poblanos.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Transportistas de materiales bloquearon desde esta mañana el Periférico Ecológico, a la altura de la 11 sur. Los inconformes denunciaron que fueron excluidos de la Mina Santa Fe, por lo que no están llevando balastro para obras de la línea K del Tren Interoceánico.

Alejandro Flores Borjas, secretario general de la Federación Mexicana de Justicia Laboral, indicó que fueron desplazados por otros sindicatos foráneos y que debido a esta disputa por transportar el material, el 29 de octubre hubo una trifulca que dejó como saldo 10 heridos y algunos desaparecidos, de los que no precisó cuántos.

El dirigente pidió la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier, a fin de destrabar el conflicto y se privilegie a transportistas locales.

“Hay como 10 personas heridas, desaparecidas, ahorita no tengo muy bien el dato, pero preocupa. Hoy están las madres de familia, los padres de familia de transportistas preocupados por el paradero de su gente.” 

En este contexto, los trabajadores insisten en que se ponga alto a la intromisión de agrupaciones externas y se otorguen garantías para la seguridad de quienes laboran en las obras.

El bloqueo ha generado severas afectaciones viales.



