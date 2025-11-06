Sí es viable el aumento de precios que piden los campesinos: Rafael de la Peña

El titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal aseguró que “sí es viable el aumento que piden los campesinos”, luego de las recientes manifestaciones y bloqueos carreteros protagonizados por productores agrícolas de diversos estados del país.

En entrevista, el funcionario señaló que los productores “están en todo su derecho” de demandar precios más justos, subsidios y políticas públicas que garanticen la comercialización de sus cosechas. “Quien trabaja en una empresa quiere tener un poco más de sueldo; un campesino que se quema el cuerpo completo por estar sembrando, también tiene derecho a pedir”, expresó.

De la Peña Bernal explicó que los recientes bloqueos en carreteras y vías férreas provocaron daños importantes, pero destacó la disposición de los productores para liberar las vías de comunicación. “Por ahí un compañero dijo que había yo amenazado, no es amenaza, yo lo que le dije es que tuvieran cuidado porque estaban afectando las vías de comunicación y eso daña a los demás”, aclaró.

El secretario lamentó que durante las protestas se registraran afectaciones serias al tránsito y a la industria. “Hubo dos personas que, por traslado de heridos, murieron en la carretera por no poder ser atendidos. Hubo daños mayores con el tren que estuvo parado más de 10 días y que tuvo mercancía que se echó a perder, como refacciones de Volkswagen y Audi”, indicó.

Sobre el precio del maíz, explicó que su bajo costo en el mercado internacional ha afectado directamente a los productores locales. “El maíz está baratísimo porque cotiza en la Bolsa de Valores y a nivel mundial está muy barato. Nos lo están ofreciendo a 3.50 pesos el maíz amarillo cuando aquí queremos venderlo a 8 pesos”, señaló.

Ante este panorama, De la Peña anunció que la SIA destinará “50 millones de pesos en coordinación con el gobierno federal para poder pagar un poco más caro el precio de la semilla que ellos estaban pidiendo”, como parte de los programas de apoyo específicos que se implementarán en los próximos meses.

Agregó que el campo tlaxcalteca contará con un incremento presupuestal significativo para el próximo año, lo que permitirá mejorar las condiciones de producción.

Asimismo, destacó los resultados que se han tenido en la Feria del Campo, donde muchos productores ya agotaron sus existencias gracias a la alta demanda. “La feria está haciendo un hit para que ellos cobren y la gente ya está llevando sus tarjetas para pedirles de otros estados que se les mande producción”, comentó.

De la Peña adelantó que el fortalecimiento de los precios se aplicará desde este año, incluyendo infraestructura de almacenamiento. “Vamos a pagar cerca de 2 millones de pesos para que una bodega esté funcionando durante todo el año que viene y puedan tener mayor captación de maíz de calidad”, informó.