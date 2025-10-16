Realizan Segundo Encuentro de Personas Productoras Agroindustriales 2025

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó la inversión histórica destinada al campo tlaxcalteca, con más de 460 millones de pesos aplicados este año, cifra que representa un aumento significativo respecto a administraciones anteriores, durante el Segundo Encuentro de Personas Productoras Agroindustriales 2025.

“Desde que llegamos al gobierno, el campo tenía muy poco presupuesto. Hoy, cuatro años después, vamos en 460 millones de pesos aplicados al campo y eso me da mucho gusto, porque es la manera de hacer llegar beneficios directamente a los campesinos”, afirmó.

Cuéllar Cisneros subrayó que Tlaxcala ha logrado posicionarse en el segundo lugar nacional con mayor apoyo a mujeres rurales, con una inversión acumulada de 498 millones de pesos, en beneficio de más de 100 mil mujeres del sector agropecuario.

“Apoyar a una mujer es apoyar a toda una familia. Las mujeres del campo tlaxcalteca son el corazón de nuestra economía social y su esfuerzo nos inspira a seguir impulsando políticas públicas que capaciten y abran puertas a la competitividad”, declaró.

Cuéllar Cisneros resaltó que el gobierno estatal trabaja en la última etapa de la Central de Abasto de Tlaxcala, espacio donde productores locales podrán comercializar directamente sus productos, generando una cadena de valor más justa.

“El campo tlaxcalteca alimenta también el alma y el orgullo de un pueblo que ha sabido salir adelante con esfuerzo y unidad. Su trabajo es fundamental para la soberanía alimentaria y el crecimiento de Tlaxcala”, expresó.

La mandataria recordó que el gobierno ha impulsado programas permanentes de capacitación para productores, desde la mejora del producto hasta el empaque y la comercialización, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de la agroindustria estatal.

Por su parte, Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), reconoció el compromiso de la mandataria con el campo y destacó el papel de las mujeres en el desarrollo rural. “El 55 por ciento de las personas productoras que atendemos en la Secretaría son mujeres, y eso es reflejo de un gobierno que cumple y trabaja día y noche por el bienestar del campo”, expresó.

De la Peña Bernal aseguró que en estos cuatro años se han cumplido la mayoría de las metas planteadas al inicio del sexenio, y que los apoyos al sector primario han contribuido a una nueva etapa de crecimiento en la entidad.

Por último, el funcionario subrayó que las acciones emprendidas por la administración estatal han fortalecido la producción agrícola, pecuaria y agroindustrial, permitiendo que Tlaxcala consolide su papel como un referente nacional en innovación y productividad rural.