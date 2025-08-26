Sedeco impulsará registro de marcas con subsidio del 90% para artesanos

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) anunció que en próximos días abrirá una convocatoria con subsidio del 90 por ciento para el registro de marcas, dirigida principalmente a artesanos, mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.

El titular de la dependencia, Javier Marroquín Calderón explicó que esta iniciativa se realiza en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hemos hecho muy buen trabajo el director de Casa de Artesanía, Saúl Pérez Bravo y un servidor, y hemos dado muchos apoyos de registro de marcas a los artesanos”, aseguró.

El programa permitirá que los interesados paguen 312.50 pesos para registrar su marca, un costo significativamente menor al habitual. “Con el 90 por ciento de subsidio, el interesado va a pagar únicamente 312.50 pesos”, reiteró Marroquín Calderón.

De acuerdo con el funcionario, este registro otorga a los emprendedores y artesanos el uso exclusivo de su marca durante 10 años dentro del territorio nacional, con la posibilidad de renovarse.

La Sedeco publicará en sus redes sociales los requisitos y pasos de inscripción, mismos que, adelantó, serán mínimos para facilitar el acceso al beneficio.

Marroquín Calderón detalló que el estado cuenta ya con un acumulado de más de 100 artesanos que han formalizado su marca en los últimos años. No obstante, reconoció que aún existe resistencia entre algunos productores locales. “Hay muchos que desafortunadamente no les interesa, pero también impartimos pláticas de la importancia de registrar su marca, porque luego alguien más la registra y ellos terminan enfrentando un problema jurídico”, comentó.

El funcionario agregó que, más allá del sector artesanal, la Sedeco ha impulsado también a pequeños negocios y emprendedores de otros giros. “Tenemos más de 800 marcas registradas en estos cuatro primeros años de gobierno y seguiremos apoyando con estas campañas”, afirmó.

Entre los giros más comunes que solicitan el registro se encuentran restaurantes, bares, tiendas de conveniencia, estéticas, fábricas, souvenirs y negocios de servicios. “Aquí no hay distinción, todo el mundo tiene derecho a registrar su marca y que pueda emprender con una marca registrada, que es lo más importante”, señaló.

La meta de Sedeco, subrayó Marroquín Calderón, es consolidar a Tlaxcala como un estado donde las y los emprendedores puedan proteger sus marcas y competir en mejores condiciones frente al mercado.

