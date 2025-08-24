Sector hotelero tuvo derrama económica de 10.5 mdp durante temporada de luciérnagas

El sector hotelero registró una derrama económica de 10.5 millones de pesos durante la temporada de avistamiento de luciérnagas 2025, cifra que fue superior en 57.9 por ciento con respecto a los 6 millones 650 mil pesos de 2024.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET), Virgilio Medellín Viveros, quien resaltó que en esta temporada hubo una amplia colaboración entre los centros de avistamiento, el sector hotelero y los prestadores de servicios turísticos, lo que permitió atender a los visitantes de Hidalgo, Morelos, Ciudad de México, Aguascalientes y Puebla.

En entrevista, consideró que fueron varios factores los que incidieron para que haya sido una buena temporada la de 2025, como fue el mejoramiento de servicios en los centros de avistamiento, la época de lluvia que permitió la humedad en los bosques y favoreció la salida de luciérnagas, la llegada de turismo de otros estados y la promoción que realizó el gobierno del estado a nivel nacional e internacional.

“Podemos concluir que fue una buena temporada para los centros de avistamiento, hoteles, restaurantes y todos los compañeros de prestadores de servicios turísticos”, anotó Medellín Viveros.

Además, recordó que algunos hoteleros ofrecieron a los visitantes paquetes todo incluido, lo cual permitió que se desplazaran de un lugar a otro de manera más ágil. “En algunos paquetes se ofreció visitar los centros de avistamiento, Pueblos Mágicos y la ciudad de Tlaxcala”.

Además, un punto que agradó al turismo fue la gastronomía de Tlaxcala y el ambiente cordial de la gente, porque no hubo quejas por parte del turismo. A ello se sumó el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Protección Civil y la Secretaría de Turismo.

“La experiencia ha sido muy gratificante, muy buena y ahora lo que resta es hacer una reunión con los prestadores de servicios turísticos para establecer mejoras en la atención al turismo para la temporada de 2026”.

El presidente de la AHMET resaltó el hecho de que la entidad haya sido elegida para llevar a cabo el Encuentro Internacional de Luciérnagas 2025, “sin duda alguna vino a fortalecer en primer lugar a la academia, a quienes se dedican a esta parte de la luciérnaga y viene a fortalecer a los bosques, viene a dar presencia al estado y el tener visitantes al estado de Tlaxcala de talla nacional e internacional”.

Anotó que representó una oportunidad de mostrar el talento tlaxcalteca, la capacidad que tiene la entidad en el ámbito intelectual, pero también en el ámbito turístico.