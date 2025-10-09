Jueves, octubre 9, 2025
Se proyecta cifra histórica de casi 6 bdp este 2025 en materia de contribuciones: Sheinbaum

La Jornada

Ciudad de México. El gobierno federal está proyectando que hacia finales de 2025 los ingresos por el total de contribuciones sea casi seis billones de pesos, lo que equivale a un incremento en los ingresos de 540 mil millones de pesos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. “La recaudación alcanza cifras históricas” destacando que en 2019, la recaudación de impuestos fue de tres billones de pesos y para este año, se espera cerrar solo por esta vía 4.6 billones de pesos.

Al destacar el comportamiento de los ingresos en el país lo atribuyó a la fianza ciudadana del destino del pago de sus impuestos y contribuciones, es decir, con pocas excepciones, los ciudadanos están pagando sus impuestos. A pregunta expresa sobre la inconformidad del sector empresarial del incremento al impuesto a los refrescos, la mandataria desestimó que esto vaya a favorecer la venta informal de estos productos y que provocará cierre de pequeñas tiendas. Pondero que esto incrementara en un peso el precio de una lata de refresco.

Durante la conferencia presidencial, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora señaló que el incremento en los ingresos y las proyecciones que se tiene para 2026 obedece a modificaciones al marco legal para evitar la evasión fiscal, el contrabando y el reforzamiento de medida contra las empresas factureras.

Se estima que la recaudación total proyectada para 2026 será de 8.7 billones de pesos, de los cuales, 5.8 billones son ingresos tributarios.   

Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Gabriel Lerma dijo que este incremento en los ingresos no obedeció a crear nuevos impuestos sino mediante el combate frontal a corrupción y contrabando, se basa en eficiencia recaudatoria, medidas de prevención y sanción a estas actividades de contrabando, evasión fiscal y empresas factureras. Se busca cerrar espacios a la ilegalidad , con resultados muy favorables particularmente en la recaudación en aduanas de donde provienen 200 mil millones de pesos de los 540 mil millones de pesos de mayores ingresos.

A su vez, Sheinbaum explicó que este incremento en los ingresos deriva que se establecieron mayores controles en las aduanas con el uso de la tecnología, pues se están instalando equipos de rayos X que se adquirieron en el sexenio pasado.

