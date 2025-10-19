Se ha recuperado producción de aguamiel en casi 100%; lluvias de este año han beneficiado a plantaciones de maguey: del Razo

Las lluvias registradas en lo que va del año han propiciado una recuperación de casi 100 por ciento en la producción de aguamiel, luego de períodos de sequía que provocaron una caída cercana a 50 por ciento, señaló Rodolfo del Razo Curiel, presidente de la Unión de Asociación de Productores de Maguey del Estado de Tlaxcala.

Esta -indicó- una planta que está sujeta a los cambios climáticos, es decir, puede reducir su producción hasta 30 por ciento de un día para otro, con el simple hecho de que haga un poco de viento o llueva durante mucho tiempo, ya que se resfría; incluso cuando el tlachiquero realiza el raspado, se ausenta y tiene que traspasar esta actividad a otra persona en ese momento. “Con eso es suficiente para tener una baja”.

Sin embargo, aseguró que las intensas y constantes precipitaciones pluviales registradas en este año no han causado ninguna afectación a las plantaciones, “al contrario, nos han ayudado mucho, por la siguiente razón, llevábamos dos años que no llovía mucho”, por lo que la producción de agua miel se ha normalizado entre 90 y 100 por ciento.

Apuntó que en años pasados en los que se presentó una sequía fuerte, la producción disminuyó hasta 40 y 50 por ciento, pero el impacto de la falta de humedad también se reflejó en la madurez del maguey para efectuar la esterilización, por lo que apenas se va a empezar el encapado.

Por eso es que en este 2025 lluvioso, después de casi 25 años en los que no se tenían estas condiciones climatológicas, hay una recuperación en la cantidad del producto que se extrae, que es “a la que estábamos acostumbrados”, resaltó.

Apuntó que el volumen depende de la variedad de la planta y del tamaño, por lo que sería aventurado mencionar una cifra, ya que también depende de la manera en la que se realiza el raspado, pues “si el tlachiquero es bueno va a dar una excelente cantidad de aguamiel, si apenas está empezando o no hace bien su trabajo, va a ser baja”.

Por ello, acentuó que de acuerdo al estado del tiempo es la cantidad de aguamiel, “porque estamos hablando de una planta viva, que sigue desarrollándose, que sigue produciendo pero que no está muerta; día con día, con la extracción de su néctar, que es la materia prima para hacer el pulque”, es como va a subsistir.

Del Razo Curiel comentó que un litro de pulque “se produce en cuestión de horas” en la fermentación, pero el meollo del asunto es el tiempo que el maguey tarda en llegar a su madurez para empezar a producir aguamiel.

Recordó que esta planta es “mucho muy tardada para madurar, estamos hablando de entre ocho, 10, 12, 14, 15 años y hasta más; entonces al momento de tomarnos un vaso de pulque volteamos hacia atrás y vemos que para degustarlo han pasado hasta 15 años”.

