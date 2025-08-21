Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Reportan campesinos a la SIA sequía en la zona oriente en los últimos 20 días; evaluarán posibles daños a cultivos

Reportan campesinos a la SIA sequía en la zona oriente en los últimos 20 días; evaluarán posibles daños a cultivos
Reportan campesinos a la SIA sequía en la zona oriente en los últimos 20 días; evaluarán posibles daños a cultivos
Guadalupe de La Luz Degante

La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) ha recibido reportes de afectaciones en cultivos de la zona oriente del estado por sequía registrada en los últimos 20 días, por lo que la aseguradora realizará una revisión para determinar si procede la indemnización, informó Héctor Suárez Vázquez, jefe del Departamento de Contingencias Climatológicas de esta institución.

- Anuncio -

Sin precisar el número de avisos que ha registrado en torno a la escasez de precipitaciones pluviales en aquella región de la entidad tlaxcalteca, ni de hectáreas ni de campesinos perjudicados, enfatizó que esta situación “es algo que no nos esperábamos”.

Durante la entrevista con medios de comunicación a la que acompañó al titular de la SIA, Rafael de la Peña Bernal, apuntó que de acuerdo a los informes que han presentado agricultores, tiene entre 15 y 20 días que no ha llovido en esa parte de la entidad tlaxcalteca.

“Ya se atienden los avisos que se han recibido y se dan a  conocer a la aseguradora para determinar si procede la indemnización” por las afectaciones que pudiera haber causado este fenómeno climatológico en los cultivos que fueron sembrados, agregó el funcionario estatal.

Para el presente año, la SIA contrató un seguro agrícola por un importe de 31 millones de pesos, a fin de proteger 120 mil hectáreas y los cultivos de maíz, haba, frijol, avena, cebada y trigo, en cerca de 35 municipios, contra los efectos causados por sequía, granizo, exceso de humedad, lluvias torrenciales, heladas y falta de piso para cosechar.

- Advertisement -

Consulta más en: Exceso de lluvias ha afectado al 50% de los cultivos: CNC; SIA puso en marcha un programa emergente

En tanto, la Dirección Local de la Comisión del Agua (Conagua), a través de su reporte correspondiente a las últimas 24 horas, refiere que en el caso de las estaciones climatológicas de Zitlaltépec y El Carmen Tequexquitla, ubicadas en la zona oriente, se registraron cinco milímetros y un milímetro de precipitación, respectivamente. Aunque, a la fecha, sigue sin aportar información del área de Huamantla, que también se localiza en aquella región.

Mientras que el Observatorio Meteorológico de Tlaxcala, ubicado en la capital del estado, registró 6.2 milímetros; la Estación Climatológica de Calpulalpan, seis milímetros, y la de Atlangatepec, cinco milímetros.

- Advertisement -

Te puede interesar: Acumulación de precipitación pluvial en el estado ha crecido 64.7 por ciento, en lo que va del año; la región de Zitlaltépec registra los valores más altos: Conagua

El informe de la Dirección Local de la Conagua afirma que de acuerdo con datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) no hay reportes de afectaciones por lluvias de las últimas horas.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Policía Estatal localiza bodega con un tráiler robado en los límites entre Puebla y Tlaxcala

Isaí Pérez Guarneros -
La Policía Estatal, en coordinación con autoridades de Tlaxcala, localizó esta tarde una bodega situada sobre el camino a Tlaltepango, en los límites entre...

Asegura Sesa que está garantizado el tratamiento con quimioterapia a pacientes con cáncer; rechaza que exista desabasto

Guadalupe de La Luz Degante -
En Tlaxcala, "no hemos tenido un desabasto" en quimioterapia, por lo que está garantizado el tratamiento a pacientes con cáncer, aseguró Rigoberto Zamudio Meneses,...

Presentan Carrera Estrella Panotla 2025; una tradición deportiva con historia y unidad comunitaria

Dania Corona Muñoz -
Este miércoles fue presentada la Carrera Estrella Panotla 2025, una justa deportiva con raíces históricas en el atletismo tlaxcalteca que busca mantener viva la...

Más noticias

Deja Vidulfo Rosales representación de los 43; se iría a la SCJN

La Jornada -
Jared Laureles y Daniel González Ciudad de México. Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con ello deja...

Científicos capturan la explosión interna de una estrella moribunda

La Jornada -
Nueva York. Por primera vez, un grupo de científicos observó el interior de una estrella moribunda mientras explotaba, obteniendo una visión poco frecuente de...

Antártida entra en fase crítica de cambios acelerados por el clima: estudio

La Jornada -
París. La Antártida enfrenta una serie de cambios "abruptos" que se refuerzan mutuamente con consecuencias potencialmente catastróficas para todo el mundo, advierten investigadores en...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025